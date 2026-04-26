Cotton Future: Starke Rally trifft auf saisonalen Gegenwind

Der Baumwolle-Future an der ICE US hat nach dem starken Anstieg der Vorwochen zuletzt zunächst konsolidiert. Auf Wochenbasis verlor der Markt 0,56 % und schloss knapp unter der Marke von 80 US-Cent bei 79,36 US-Cent. Im Wochenverlauf konnte Baumwolle jedoch nochmals deutlich anziehen und erreichte mit 81,79 US-Cent das höchste Niveau seit fast zwei Jahren, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.



Fundamental bleibt das Umfeld weiterhin konstruktiv. Der starke Anstieg der Rohölpreise spielt dabei eine wichtige Rolle. Baumwolle profitiert indirekt von steigenden Energiepreisen, da Polyester und andere synthetische Fasern auf Erdöl basieren. Wenn Öl teurer wird, steigen die Produktionskosten für synthetische Textilien, wodurch Baumwolle als natürliche Alternative attraktiver wird.



Zusätzlich bleibt die Angebotsseite angespannt. In Texas, dem wichtigsten US-Anbaugebiet, sorgt eine anhaltende Trockenheit für erhebliche Sorgen um die diesjährige Ernte. Marktteilnehmer sprechen teilweise von der stärksten Dürre seit über einem Jahrzehnt. Gleichzeitig steigen weltweit die Düngemittelkosten deutlich an, was auch bei Baumwolle die Produktionsbedingungen belastet.



Auch international bleibt das Bild unterstützend. Zwar exportiert Brasilien weiterhin starke Mengen, gleichzeitig bleibt die globale Anbaufläche insgesamt begrenzt. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten erhöhen zusätzlich Transport-, Versicherungs- und Logistikkosten, was die Versorgungsketten weiter belastet.



Die COT-Daten bestätigen das bullische Setup sehr deutlich. Das Managed Money hat seine Long-Positionen erneut massiv ausgebaut und hält inzwischen 82.567 Kontrakte auf der Long-Seite – der höchste Long-Bestand seit April 2024. Das zeigt, dass institutionelle Investoren die Rally aktiv begleiten und weiterhin auf steigende Preise setzen.



Saisonal wird das Bild allerdings vorsichtiger. Historisch tendiert Baumwolle ab jetzt eher schwächer und läuft häufig bis Mitte August in eine saisonal schwierigere Phase hinein. Genau deshalb sollte man nach dem starken Anstieg nicht blind weiter hinterherlaufen.



Fazit:



Fundamental und strukturell bleibt Baumwolle klar bullisch – hohe Ölpreise, Wetterrisiken in Texas und die starke Long-Positionierung des Managed Money sprechen weiterhin für Unterstützung auf hohem Niveau. Nach dem starken Anstieg und dem Test über 81 US-Cent ist die aktuelle Konsolidierung daher völlig normal. Saisonal wird das Umfeld jedoch bis in den Sommer schwieriger, weshalb wir kurzfristig etwas vorsichtiger bleiben. Das übergeordnete Bild bleibt positiv, der Timing-Faktor wird jetzt jedoch deutlich wichtiger.

