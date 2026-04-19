Kupfer zeigt Stärke – Markt ignoriert Rezessionssorgen

Der Kupfer-Future an der CME konnte in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 3,67 % bei 608,15 US-Cent. Damit setzt sich die starke Aufwärtsbewegung der Vorwoche fort und der Markt etabliert sich klar oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 600 US-Cent.



Die aktuelle Stärke ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund des makroökonomischen Umfelds. Trotz geopolitischer Spannungen und wachsender Rezessionssorgen zeigt Kupfer keine Schwäche, sondern im Gegenteil eine anhaltend robuste Aufwärtsdynamik. Der Markt ignoriert damit klassische Konjunkturrisiken und fokussiert sich stärker auf strukturelle Angebots- und Nachfragefaktoren.



Auf der Angebotsseite bleibt das Bild klar unterstützend. Eine weiterhin eingeschränkte Minenproduktion sorgt für ein strukturell enges Marktumfeld. Wiederkehrende Produktionsprobleme und reduzierte Outputniveaus bei wichtigen Minen verstärken diesen Effekt zusätzlich und halten den Preisdruck nach oben aufrecht.



Auf der Nachfrageseite zeigt sich ein differenziertes Bild. Während die Nachfrage außerhalb Chinas eher verhalten bleibt, zieht sie in China wieder deutlich an. Infrastrukturprogramme, staatliche Stimulusmaßnahmen sowie Investitionen in Energie- und Technologiethemen sorgen dort für eine stabile Nachfragebasis und liefern den zentralen Treiber der aktuellen Preisentwicklung.



Auch die Marktstruktur bestätigt dieses Bild. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zuletzt deutlich ausgebaut und hält nun über 55.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese Entwicklung unterstreicht die klare bullische Erwartung institutioneller Marktteilnehmer und verstärkt die bestehende Dynamik zusätzlich.



Ein weiterer Faktor sind steigende Energiekosten, die insbesondere für Schmelzwerke belastend wirken und die Produktion zusätzlich einschränken können. Damit verstärkt sich das strukturelle Angebotsdefizit weiter.



Saisonal nähert sich der Markt jedoch einem wichtigen Wendepunkt. Historisch erreicht Kupfer gegen Ende April sein saisonales Hoch, bevor es in eine schwächere Phase bis in den Juni hinein übergeht. Dieses Muster steht aktuell im Kontrast zur starken fundamentalen Lage und macht den Markt kurzfristig anfälliger für Korrekturen.



Insgesamt ergibt sich ein klares Bild: strukturell bullisher Markt mit starker Positionierung trifft auf eine saisonal kritischere Phase.



Fazit:



Der Kupfer-Future zeigt weiterhin eine beeindruckende Stärke und bestätigt das strukturell bullische Umfeld. Die Kombination aus knapper Angebotslage, stabiler Nachfrage aus China und deutlich ausgebauter Long-Positionierung spricht klar für höhere Preise. Gleichzeitig nähert sich der Markt seinem saisonalen Hoch, was kurzfristig das Risiko von Rücksetzern erhöht. Mittelfristig bleibt das Setup jedoch klar konstruktiv.

