    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Carsten Stork

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kupfer zeigt Stärke – Markt ignoriert Rezessionssorgen

    Der Kupfer-Future an der CME konnte in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 3,67 % bei 608,15 US-Cent. Damit setzt sich die starke Aufwärtsbewegung der Vorwoche fort und der Markt etabliert sich klar …

    Carsten Stork - Kupfer zeigt Stärke – Markt ignoriert Rezessionssorgen
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Kupfer-Future an der CME konnte in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 3,67 % bei 608,15 US-Cent. Damit setzt sich die starke Aufwärtsbewegung der Vorwoche fort und der Markt etabliert sich klar oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 600 US-Cent.

    Die aktuelle Stärke ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund des makroökonomischen Umfelds. Trotz geopolitischer Spannungen und wachsender Rezessionssorgen zeigt Kupfer keine Schwäche, sondern im Gegenteil eine anhaltend robuste Aufwärtsdynamik. Der Markt ignoriert damit klassische Konjunkturrisiken und fokussiert sich stärker auf strukturelle Angebots- und Nachfragefaktoren.

    Auf der Angebotsseite bleibt das Bild klar unterstützend. Eine weiterhin eingeschränkte Minenproduktion sorgt für ein strukturell enges Marktumfeld. Wiederkehrende Produktionsprobleme und reduzierte Outputniveaus bei wichtigen Minen verstärken diesen Effekt zusätzlich und halten den Preisdruck nach oben aufrecht.

    Auf der Nachfrageseite zeigt sich ein differenziertes Bild. Während die Nachfrage außerhalb Chinas eher verhalten bleibt, zieht sie in China wieder deutlich an. Infrastrukturprogramme, staatliche Stimulusmaßnahmen sowie Investitionen in Energie- und Technologiethemen sorgen dort für eine stabile Nachfragebasis und liefern den zentralen Treiber der aktuellen Preisentwicklung.

    Auch die Marktstruktur bestätigt dieses Bild. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zuletzt deutlich ausgebaut und hält nun über 55.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese Entwicklung unterstreicht die klare bullische Erwartung institutioneller Marktteilnehmer und verstärkt die bestehende Dynamik zusätzlich.

    Ein weiterer Faktor sind steigende Energiekosten, die insbesondere für Schmelzwerke belastend wirken und die Produktion zusätzlich einschränken können. Damit verstärkt sich das strukturelle Angebotsdefizit weiter.

    Saisonal nähert sich der Markt jedoch einem wichtigen Wendepunkt. Historisch erreicht Kupfer gegen Ende April sein saisonales Hoch, bevor es in eine schwächere Phase bis in den Juni hinein übergeht. Dieses Muster steht aktuell im Kontrast zur starken fundamentalen Lage und macht den Markt kurzfristig anfälliger für Korrekturen.

    Insgesamt ergibt sich ein klares Bild: strukturell bullisher Markt mit starker Positionierung trifft auf eine saisonal kritischere Phase.

    Fazit:

    Der Kupfer-Future zeigt weiterhin eine beeindruckende Stärke und bestätigt das strukturell bullische Umfeld. Die Kombination aus knapper Angebotslage, stabiler Nachfrage aus China und deutlich ausgebauter Long-Positionierung spricht klar für höhere Preise. Gleichzeitig nähert sich der Markt seinem saisonalen Hoch, was kurzfristig das Risiko von Rücksetzern erhöht. Mittelfristig bleibt das Setup jedoch klar konstruktiv.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Kupfer zeigt Stärke – Markt ignoriert Rezessionssorgen Der Kupfer-Future an der CME konnte in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 3,67 % bei 608,15 US-Cent. Damit setzt sich die starke Aufwärtsbewegung der Vorwoche fort und der Markt etabliert sich klar …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     