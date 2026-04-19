CO₂-Zertifikate erholen sich deutlich – politische Unsicherheit bleibt der Schlüsselfaktor

Die CO₂-Zertifikate (EUA, ICE) konnten in der vergangenen Handelswoche deutlich zulegen und schlossen mit einem Plus von 5,45 % bei 76,88 Euro. Damit setzt sich die Erholung nach der vorherigen Korrektur fort und der Markt stabilisiert sich wieder klar oberhalb der Marke von 70 Euro pro Tonne.



Im Wochenverlauf zeigte sich eine saubere Aufwärtsbewegung. Zwischenzeitlich wurden Niveaus nahe 78 Euro erreicht, womit sich der Markt deutlich von den Tiefs im März im Bereich von 63 bis 65 Euro absetzen konnte. Der Wochenschluss nahe der oberen Range unterstreicht die aktuell positive Dynamik.



Fundamental bleibt das Umfeld jedoch stark politisch geprägt. Im Fokus steht weiterhin die Diskussion um die Marktstabilitätsreserve (MSR). Die Überlegungen der EU-Kommission, künftig weniger Zertifikate dauerhaft aus dem Markt zu entfernen, sondern stärker in der Reserve zu halten, könnten die wahrgenommene Angebotsseite perspektivisch erhöhen. Auch die mögliche Reduktion der MSR-Entnahmerate im weiteren Jahresverlauf würde zusätzliches Angebot implizieren.



Diese Faktoren wirken grundsätzlich preisbelastend, scheinen jedoch aktuell bereits weitgehend im Markt verarbeitet zu sein. Gleichzeitig bleibt der politische Druck hoch, insbesondere im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und mögliche Entlastungsmaßnahmen bei Energiepreisen.



Auf der Marktstrukturseite deutet die jüngste Bewegung auf eine klassische Erholungsphase hin. Nach der deutlichen Reduktion der Long-Positionen im März kam es zuletzt zu Short-Covering und ersten selektiven Rückkehrbewegungen institutioneller Investoren.



Technisch ergibt sich damit ein klares Bild: Die Zone um 63 bis 65 Euro fungiert als stabile Unterstützung, während der Bereich zwischen 75 und 80 Euro aktuell als erste Widerstandszone wirkt.



Insgesamt zeigt sich der Markt aktuell in einer Phase der Stabilisierung nach der vorangegangenen Korrektur.



Fazit:



Die CO₂-Zertifikate haben eine deutliche Erholung vollzogen und stabilisieren sich wieder oberhalb von 70 Euro. Trotz der kurzfristig positiven Dynamik bleibt das Umfeld stark politisch geprägt. Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich davon ab, wie sich die Diskussion um die Angebotsseite des ETS konkretisiert.

