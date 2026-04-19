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    Carsten Stork

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    TTF bricht ein – Markt preist Entspannung ein, obwohl die Lage angespannt bleibt

    Der europäische TTF Natural Gas Future stand in der vergangenen Woche massiv unter Druck und verlor 11,9 %. Der Markt schloss bei 38,98 EUR pro MWh und damit nahe dem Wochentief. Nach einem kurzen Anstieg zu Wochenbeginn setzte im weiteren Verlauf …

    Carsten Stork - TTF bricht ein – Markt preist Entspannung ein, obwohl die Lage angespannt bleibt
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der europäische TTF Natural Gas Future stand in der vergangenen Woche massiv unter Druck und verlor 11,9 %. Der Markt schloss bei 38,98 EUR pro MWh und damit nahe dem Wochentief. Nach einem kurzen Anstieg zu Wochenbeginn setzte im weiteren Verlauf ein kontinuierlicher Sell-off ein.

    Treiber dieser Bewegung war nicht eine tatsächliche Entspannung im Nahen Osten, sondern die zunehmende Hoffnung auf eine Deeskalation. Aussagen rund um mögliche Verhandlungen zwischen den USA und Iran sowie Berichte über eine potenzielle Öffnung der Straße von Hormuz führten dazu, dass der Markt die zuvor aufgebaute Risikoprämie deutlich zurücknahm.

    Entscheidend ist jedoch: Diese Entspannung ist bislang nicht eingetreten. Die Lage rund um Hormuz bleibt angespannt, die Schifffahrt ist weiterhin eingeschränkt, und das strukturelle Risiko für die globalen LNG-Flüsse besteht unverändert fort. Der Markt handelt damit aktuell primär Erwartungen und Schlagzeilen – nicht die tatsächliche Versorgungslage.

    Verstärkt wurde die Abwärtsbewegung durch nachfrageseitige Faktoren. Wärmere Temperaturen in Europa sowie eine höhere Stromproduktion aus erneuerbaren Energien reduzierten den kurzfristigen Gasbedarf. Gleichzeitig ging die Nachfrage aus Asien zurück, was die Konkurrenz um LNG-Lieferungen für Europa vorübergehend entspannt hat.

    Die Preisbewegung zeigt damit sehr klar die aktuelle Marktmechanik: In Phasen erhöhter Unsicherheit werden Risikoprämien schnell aufgebaut – und bei ersten Anzeichen möglicher Entspannung ebenso schnell wieder abgebaut, selbst wenn sich an der realen Lage wenig verändert hat.

    Fazit:

    Der starke Rückgang im TTF ist vor allem das Ergebnis einer eingepreisten Deeskalationshoffnung, nicht einer tatsächlichen Entspannung. Solange die Situation im Nahen Osten ungelöst bleibt, besteht jederzeit das Risiko einer erneuten Gegenbewegung. Der Markt bleibt damit extrem headline-getrieben und anfällig für schnelle Richtungswechsel.


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