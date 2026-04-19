    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Carsten Stork

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    EUR/USD setzt Rally fort – Dollarschwäche und Zinsdifferenz treiben den Markt

    Der EUR/USD konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und schloss mit einem Plus von 0,41 % bei 1,1773. Damit setzt sich die Aufwärtsbewegung fort und der Markt verzeichnet bereits die dritte positive Woche in Folge.Die Bewegung wird …

    Carsten Stork - EUR/USD setzt Rally fort – Dollarschwäche und Zinsdifferenz treiben den Markt
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der EUR/USD konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und schloss mit einem Plus von 0,41 % bei 1,1773. Damit setzt sich die Aufwärtsbewegung fort und der Markt verzeichnet bereits die dritte positive Woche in Folge.

    Die Bewegung wird aktuell weniger von einer ausgeprägten Euro-Stärke als vielmehr von einer breiten Schwäche des US-Dollars getragen. Haupttreiber war die Entspannung im Nahen Osten. Die vermeintliche Öffnung der Straße von Hormuz sowie zunehmende Hoffnung auf eine politische Lösung im Iran-Konflikt haben die Risikoaversion reduziert und klassische Safe-Haven-Positionierungen im Dollar aufgelöst.

    Zusätzlich wirkt die Entwicklung am Ölmarkt unterstützend für den Euro. Der deutliche Rückgang der Ölpreise dämpft Inflationssorgen und führt zu einer Anpassung der Zinserwartungen in den USA. Damit nimmt der Druck auf die Federal Reserve zu, weniger restriktiv zu agieren, was den Dollar weiter belastet.

    Parallel dazu verschiebt sich die Zinsdifferenz leicht zugunsten des Euro. Während für die EZB weiterhin eine gewisse Straffung im Raum steht, bleibt die Fed in einem eher abwartenden Modus. Diese Divergenz sorgt für zusätzlichen Rückenwind im EUR/USD und erklärt einen großen Teil der aktuellen Bewegung.

    Auch die Positionierung bestätigt das Bild. Das Managed Money hatte seine Long-Positionen im Zuge der geopolitischen Eskalation zuvor deutlich reduziert, beginnt nun jedoch wieder mit dem Aufbau. Aktuell liegt die Netto-Long-Position bei rund 26.018 Kontrakten, was auf eine wieder zunehmende Überzeugung auf der Long-Seite hindeutet.

    Insgesamt ergibt sich damit ein klares Muster: geopolitische Entspannung, rückläufige Energiepreise und eine sich verschiebende Zinsdifferenz treiben den Markt nach oben.

    Fazit:

    Der EUR/USD profitiert aktuell vor allem von der Schwäche des US-Dollars. Die Kombination aus geopolitischer Entspannung, fallenden Ölpreisen und einer sich zugunsten des Euro verschiebenden Zinsdifferenz spricht für ein weiterhin konstruktives Setup. Entscheidend wird sein, ob sich diese Faktoren auch in den kommenden Wochen bestätigen.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork EUR/USD setzt Rally fort – Dollarschwäche und Zinsdifferenz treiben den Markt Der EUR/USD konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und schloss mit einem Plus von 0,41 % bei 1,1773. Damit setzt sich die Aufwärtsbewegung fort und der Markt verzeichnet bereits die dritte positive Woche in Folge.Die Bewegung wird …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     