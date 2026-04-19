Bund-Future dreht nach oben – Safe-Haven-Nachfrage setzt sich durch

Der Bund-Future konnte in der vergangenen Handelswoche zulegen und schloss mit einem Plus von 0,74 % bei 126,05 Punkten. Damit beendet der Markt die Woche oberhalb einer wichtigen technischen Marke und zeigt erstmals seit längerer Zeit wieder etwas Stabilität.



Ausschlaggebend für die positive Wochenentwicklung war insbesondere die Bewegung am Freitag. Der Bund-Future konnte sich im Tagesverlauf dynamisch von Niveaus knapp über 125 Punkten lösen und stieg auf über 126 Punkte an. Der Wochenschluss nahe dem Hoch unterstreicht die Stärke dieser Bewegung und signalisiert kurzfristig erhöhtes Kaufinteresse.



Fundamental bleibt das Umfeld jedoch gemischt. Auf der einen Seite sorgt eine leichte Deeskalation im Nahost-Konflikt kurzfristig für Entspannung. Auf der anderen Seite bleibt die Unsicherheit insgesamt hoch, was weiterhin eine gewisse Safe-Haven-Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen unterstützt.



Auch die Zinsseite liefert kein klares Signal. Nach dem Anstieg der Renditen im März auf Niveaus über 3,1 % zeigt sich zuletzt eine leichte Beruhigung. Die Renditen tendieren aktuell etwas schwächer, ohne dass sich daraus bereits ein klarer Trend ableiten lässt. Gleichzeitig bleibt die Erwartung an schnelle und deutliche Zinssenkungen der EZB begrenzt, was das Aufwärtspotenzial im Bund-Future einschränkt.



Markttechnisch ergibt sich damit ein interessantes Bild: Auf der Unterseite wird der Markt durch Safe-Haven-Flows stabilisiert, während auf der Oberseite fehlende Zinssenkungsfantasie die Dynamik begrenzt.



Insgesamt zeigt der Bund-Future aktuell eher eine Stabilisierung als einen klaren Trendwechsel.



Fazit:



Der Bund-Future profitiert kurzfristig von Safe-Haven-Nachfrage und konnte sich über die Marke von 126 Punkten zurückarbeiten. Gleichzeitig bleibt das übergeordnete Umfeld durch begrenzte Zinssenkungserwartungen geprägt. Das Setup wirkt aktuell stabilisiert, aber noch ohne klare Trendrichtung.

