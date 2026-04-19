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    Carsten Stork

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    Henry Hub bleibt schwach – strukturelles Überangebot trifft auf erste Stabilisierung

    Der Henry Hub Natural Gas Future konnte in der vergangenen Handelswoche leicht zulegen und schloss mit einem Plus von 0,87 % bei 2,675 US-Dollar. Die Woche verlief insgesamt jedoch unspektakulär. Nach einem Tief zur Wochenmitte bei 2,561 US-Dollar …

    Carsten Stork - Henry Hub bleibt schwach – strukturelles Überangebot trifft auf erste Stabilisierung
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Henry Hub Natural Gas Future konnte in der vergangenen Handelswoche leicht zulegen und schloss mit einem Plus von 0,87 % bei 2,675 US-Dollar. Die Woche verlief insgesamt jedoch unspektakulär. Nach einem Tief zur Wochenmitte bei 2,561 US-Dollar setzte zum Donnerstag und Freitag hin eine moderate Erholung ein, ohne dass sich daraus bislang ein klarer Trend ableiten lässt.

    Fundamental bleibt das Bild eindeutig belastend. Die jüngsten EIA-Daten zeigen einen Lageraufbau von +59 Bcf bei einem Gesamtbestand von 1.970 Bcf und damit über dem Fünfjahresdurchschnitt. Gleichzeitig bewegt sich die US-Gasproduktion weiterhin nahe Rekordniveau. Die Prognosen für 2026 wurden zuletzt leicht nach oben angepasst, während auch die Aktivität im Bohrsektor hoch bleibt.

    Zusätzlich wirkt die saisonale Übergangsphase dämpfend. Mit dem Ende der Heizperiode und milden Temperaturen befindet sich der Markt aktuell in der klassischen Shoulder Season, in der die Nachfrage niedrig und die Speicheraufbauten hoch sind. Genau diese Kombination sorgt kurzfristig für Druck auf die Preise.

    Zwar gibt es erste unterstützende Faktoren. Prognosen für steigende Temperaturen in den kommenden Wochen könnten die Nachfrage aus dem Stromsektor erhöhen, da mehr Gas für Kühlung benötigt wird. Diese Effekte sind jedoch bislang noch nicht stark genug, um das übergeordnete Angebotsbild zu drehen.

    Auch der globale Kontext zeigt eine interessante Diskrepanz. Während Europa mit niedrigen Speicherständen und potenziellen Risiken im LNG-Markt konfrontiert ist, bleibt der US-Markt strukturell gut versorgt. Geopolitische Spannungen, etwa im Zusammenhang mit der Straße von Hormuz, schlagen daher kurzfristig kaum auf den Henry Hub Preis durch. Der US-Markt reagiert primär auf inländische Faktoren wie Produktion und Storage.

    Ein entscheidender Punkt bleibt die Positionierung. Das Managed Money hält weiterhin eine sehr große Short-Position von rund 186.888 Kontrakten. Diese extreme einseitige Ausrichtung signalisiert ein stark negatives Sentiment, erhöht aber gleichzeitig das Potenzial für eine dynamische Gegenbewegung, sobald sich das fundamentale Bild leicht verbessert.

    Zusätzlich spricht die Saisonalität klar für den Markt. Historisch befindet sich Henry Hub bis Mitte Juni in einer der stärkeren Phasen des Jahres, was das aktuelle Setup trotz der schwachen Fundamentaldaten interessant macht.

    Insgesamt ergibt sich damit ein klassisches Spannungsfeld: kurzfristig belastende Fundamentaldaten treffen auf ein zunehmend attraktives konträres Setup.

    Fazit:

    Der Henry Hub Natural Gas Future bleibt fundamental unter Druck, zeigt jedoch erste Stabilisierungstendenzen. Die Kombination aus extremer Short-Positionierung und positiver Saisonalität spricht für ein potenziell konstruktives Setup auf der Long-Seite. Entscheidend wird sein, wann sich Nachfrageimpulse stärker durchsetzen und der Markt beginnt, die strukturellen Risiken neu zu bewerten.

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