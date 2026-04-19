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    Carsten Stork

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    AUD/USD über 0,71 – starke Daten treiben Rally trotz geopolitischem Gegenwind

    Der AUD/USD konnte in der vergangenen Handelswoche weiter zulegen und schloss mit einem Plus von 1,51 % bei 0,7162. Damit setzt sich die Aufwärtsbewegung der Vorwochen fort und der Markt etabliert sich zunehmend oberhalb der wichtigen Marke von …

    Carsten Stork - AUD/USD über 0,71 – starke Daten treiben Rally trotz geopolitischem Gegenwind
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der AUD/USD konnte in der vergangenen Handelswoche weiter zulegen und schloss mit einem Plus von 1,51 % bei 0,7162. Damit setzt sich die Aufwärtsbewegung der Vorwochen fort und der Markt etabliert sich zunehmend oberhalb der wichtigen Marke von 0,70, die nun klar als Unterstützung fungiert.

    Im Wochenverlauf zeigte sich ein typisches Bild einer starken Trendphase. Nach einer Konsolidierung zu Beginn der Woche oberhalb von 0,70 konnte der Austral-Dollar seine Gewinne schrittweise ausbauen und insbesondere im weiteren Verlauf der Woche an Dynamik gewinnen. Rücksetzer in den Bereich um 0,70 wurden konsequent gekauft, was die Stabilität des Trends unterstreicht.

    Fundamental wurde die Bewegung vor allem durch starke Arbeitsmarktdaten aus Australien getrieben. Diese haben die Erwartung weiterer Zinsschritte durch die RBA deutlich erhöht und damit die Zinsdifferenz zugunsten des Austral-Dollars verschoben. In einem Umfeld, in dem Zinsen eine zentrale Rolle für Währungsbewegungen spielen, ist das ein klar unterstützender Faktor.

    Gleichzeitig bleibt das Umfeld von geopolitischer Unsicherheit geprägt. Die Eskalation im Nahen Osten sorgt phasenweise für Risk-Off-Bewegungen, die den US-Dollar als sicheren Hafen stärken und kurzfristig Druck auf den AUD/USD ausüben können. Bemerkenswert ist jedoch, dass der Austral-Dollar diese Phasen bislang gut absorbiert und sich insgesamt robust präsentiert.

    Auch die Positionierung bestätigt das konstruktive Bild. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zuletzt leicht reduziert, hält aber weiterhin über 65.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese weiterhin hohe Netto-Long-Positionierung signalisiert, dass institutionelle Investoren trotz kurzfristiger Schwankungen grundsätzlich von weiter steigenden Kursen ausgehen.

    Technisch bleibt das Setup klar positiv. Solange die Zone um 0,70 verteidigt wird, bleibt der Aufwärtstrend intakt und eröffnet weiteres Potenzial auf der Oberseite.

    Fazit:

    Der AUD/USD zeigt eine stabile Aufwärtsstruktur und profitiert von starken Fundamentaldaten sowie einer unterstützenden Zinsdifferenz. Trotz geopolitischer Unsicherheiten bleibt das Setup konstruktiv. Entscheidend wird sein, ob sich der Markt nachhaltig oberhalb von 0,71 etablieren kann – dann bleibt weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung höherer Niveaus bestehen.

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