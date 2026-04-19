US-Dollar-Index stabilisiert sich – geopolitische Hoffnung trifft auf fragile Marktstruktur

Der US-Dollar-Index-Future konnte sich in der vergangenen Handelswoche leicht stabilisieren, schloss jedoch insgesamt mit einem Minus von 0,42 % bei 98,07 Punkten. Damit setzt sich die Konsolidierungsphase nach der vorherigen Stärke fort, ohne dass bislang ein klarer Trendwechsel erkennbar ist.



Im Wochenverlauf zeigte sich zunächst deutlicher Druck auf den Dollar. Bis zur Wochenmitte fiel der Index spürbar zurück, bevor er sich im Bereich um 98 Punkte stabilisieren konnte. Besonders auffällig war die Bewegung am Freitag: Ausgehend von Niveaus knapp über 97,40 Punkten konnte der Dollar im Zuge neuer Meldungen über mögliche Friedensvereinbarungen zwischen den USA und dem Iran sowie einer potenziellen Öffnung der Straße von Hormuz wieder anziehen und sich zurück über die Marke von 98 Punkten bewegen. Die Lage bleibt aber weiterhin fragil.



Fundamental bleibt das Umfeld gemischt. Auf der einen Seite dämpfen Hoffnungen auf eine geopolitische Entspannung die klassische Safe-Haven-Nachfrage nach dem US-Dollar. Genau dieser Effekt war bereits in den vergangenen Wochen sichtbar und führte zu einer schrittweisen Reduktion der Risikoprämie im Markt.



Auf der anderen Seite bleibt die Unsicherheit weiterhin bestehen. Die Lage im Nahen Osten ist nach wie vor fragil, was den Dollar immer wieder kurzfristig stützt und größere Abwärtsbewegungen verhindert.



Auch die US-Makrodaten liefern kein klares Signal. Während einzelne Arbeitsmarktdaten weiterhin robust ausfallen, zeigen Umfragen wie das Beige Book eine zunehmende Zurückhaltung bei Unternehmen. In Kombination mit stabilen Zinserwartungen ergibt sich ein Umfeld, in dem der Dollar weder klaren Rückenwind noch starken Gegenwind erhält.



Die Marktstruktur bestätigt dieses Bild. Das Managed Money hält weiterhin eine leichte Netto-Long-Position von rund 5.170 Kontrakten, hat diese jedoch in den vergangenen Wochen nicht weiter ausgebaut. Das deutet auf eine abwartende Haltung institutioneller Investoren hin.



Insgesamt ergibt sich damit ein klassisches Konsolidierungsbild innerhalb eines übergeordnet stabilen Trends.



Fazit:



Der US-Dollar-Index befindet sich aktuell in einer Seitwärts- bis Konsolidierungsphase. Geopolitische Hoffnung belastet kurzfristig, während Unsicherheit und stabile Zinserwartungen den Markt stützen. Solange sich kein klarer Impuls ergibt, bleibt das Setup neutral mit erhöhter Sensitivität gegenüber geopolitischen Nachrichten.

