Gold zeigt Stärke – aber kein klassischer Safe-Haven-Markt

Der Gold-Future an der CME konnte in der vergangenen Handelswoche zulegen und schloss mit einem Plus von 1,66 % bei 4.849,4 US-Dollar je Unze. Damit beendet der Markt die Woche nahe dem Hoch, nachdem er zu Beginn noch deutlich unter Druck stand und zwischenzeitlich bis auf 4.626 US-Dollar gefallen war.



Die anschließende Aufwärtsbewegung erfolgte über weite Strecken der Woche hinweg und wirkt auf den ersten Blick wie eine klassische Reaktion auf die geopolitische Unsicherheit im Nahen Osten. Allerdings zeigt die Preisentwicklung der letzten Wochen ein deutlich differenzierteres Bild.



Auffällig ist, dass Gold trotz mehrfacher Eskalationen im Nahen Osten nicht durchgehend profitieren konnte. In Phasen steigender Zinsen und eines stärkeren US-Dollars geriet der Markt sogar unter Druck. Das zeigt klar, dass der klassische Safe-Haven-Mechanismus aktuell nicht mehr isoliert wirkt, sondern von anderen makroökonomischen Faktoren überlagert wird.



Unterstützend für die jüngste Bewegung war vor allem die Abschwächung des US-Dollars sowie die Erwartung, dass die Federal Reserve kurzfristig keine weiteren Zinsschritte einleiten wird. Diese Kombination hat den Druck auf Gold reduziert und die Erholung ermöglicht. Gleichzeitig bleibt das „higher for longer“-Zinsumfeld bestehen und begrenzt das Aufwärtspotenzial.



Ein zusätzlicher Faktor ist die Entwicklung auf Seiten der Zentralbanken. Es zeigen sich zuletzt vermehrt Verkäufe, da einzelne Notenbanken ihre Währungen stabilisieren und auf gestiegene Energiepreise reagieren. Dieser Trend wirkt mittelfristig belastend und stellt einen klaren Gegenpol zur geopolitischen Nachfrage dar.



Die geopolitische Lage liefert damit zwar grundsätzlich Rückenwind, ist aber nicht mehr der allein entscheidende Treiber. Vielmehr zeigt sich aktuell ein Spannungsfeld aus geopolitischer Unsicherheit, Zinsentwicklung, Dollarbewegung und Zentralbankaktivität, das zu einer deutlich höheren Volatilität führt.



Die Positionierung bestätigt die strukturelle Stärke. Das Managed Money hält weiterhin eine stabile Long-Position von rund 162.526 Kontrakten, ohne größere Veränderungen seit Anfang Februar. Diese Konstanz signalisiert eine weiterhin bullische Grundhaltung institutioneller Investoren.



Gleichzeitig spricht die Saisonalität eher gegen den Markt. Historisch beginnt für Gold eine schwächere Phase, die sich bis in den Sommer hineinziehen kann. Kurzfristig ist zwar noch eine positive Bewegung möglich, mittelfristig entsteht hier jedoch Gegenwind.



Insgesamt ergibt sich damit kein klares Trendbild, sondern ein Markt, der von mehreren gegenläufigen Faktoren geprägt ist.



Fazit:



Gold zeigt aktuell Stärke, ist aber kein sauberer Safe-Haven-Trade mehr. Geopolitische Unsicherheit wirkt unterstützend, wird jedoch durch Zinsen, Dollarbewegungen und zunehmende Zentralbankverkäufe überlagert. Die strukturell bullische Positionierung bleibt intakt, während die Saisonalität zunehmend Gegenwind liefert. Entscheidend wird sein, welcher Faktor sich in den kommenden Wochen durchsetzt.

