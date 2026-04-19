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    Carsten Stork

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    Coinbase springt an – bleibt ein Bitcoin-Proxy

    Die Aktie von Coinbase Global konnte in der vergangenen Handelswoche deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 22,95 % bei 206,32 US-Dollar an der Nasdaq. Damit zeigt der Titel eine starke kurzfristige Erholung, nachdem er zuvor über Monate …

    Carsten Stork - Coinbase springt an – bleibt ein Bitcoin-Proxy
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die Aktie von Coinbase Global konnte in der vergangenen Handelswoche deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 22,95 % bei 206,32 US-Dollar an der Nasdaq. Damit zeigt der Titel eine starke kurzfristige Erholung, nachdem er zuvor über Monate unter Druck stand.

    Die Dynamik der Bewegung ist jedoch weniger unternehmensspezifisch als vielmehr makro- und marktgetrieben. Coinbase bleibt strukturell eng an die Entwicklung von Bitcoin gekoppelt. Über die vergangenen fünf Jahre liegt die Korrelation bei rund 0,76 – ein klarer Hinweis darauf, dass die Aktie vom Markt weiterhin primär als Proxy auf den Kryptomarkt gehandelt wird.

    Genau diese Abhängigkeit zeigt sich auch aktuell. Trotz strategischer Fortschritte im Geschäftsmodell – darunter der Ausbau zum sogenannten „Everything Exchange“, steigende Einnahmen aus Stablecoins sowie eine breitere Produktpalette mit Derivaten, Infrastruktur und internationalen Expansionen – bleibt die Kursentwicklung stark vom Sentiment im Kryptomarkt geprägt.

    Fundamental hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. Der Anteil der transaktionsbasierten Einnahmen ist von 96 % im Jahr 2020 auf rund 57 % im Jahr 2025 gefallen. Gleichzeitig wachsen stabilere Ertragsquellen wie USDC-basierte Einnahmen, Custody-Services und Blockchain-Infrastruktur. Dennoch gelingt es bislang nicht, diese Fortschritte in eine nachhaltige Entkopplung vom Bitcoin-Preis zu übersetzen.

    Ein weiterer belastender Faktor bleibt die Bewertung. Mit einem Forward-KGV von über 60 handelt Coinbase deutlich über dem Branchendurchschnitt. Gleichzeitig wurden die Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre zuletzt spürbar nach unten angepasst, was die kurzfristige Visibilität einschränkt.

    Strategisch positioniert sich das Unternehmen klar für die Zukunft des Finanzsystems. Themen wie Tokenisierung, Blockchain-Infrastruktur und die Integration in bestehende Finanzsysteme gewinnen zunehmend an Bedeutung. Kooperationen mit großen Playern sowie regulatorische Fortschritte – etwa die Genehmigung für eine nationale Trust-Bank – unterstreichen diesen Anspruch.

    Kurzfristig bleibt jedoch entscheidend: Ohne eine nachhaltige Stabilisierung oder Aufwärtsbewegung im Kryptomarkt wird es für die Aktie schwierig, eine eigenständige Bewertung zu entwickeln.

    Fazit:

    Coinbase zeigt eine starke kurzfristige Erholung, bleibt aber strukturell ein gehebelter Trade auf den Kryptomarkt – insbesondere auf Bitcoin. Die strategische Transformation des Geschäftsmodells ist sichtbar, wird vom Markt jedoch bislang nicht vollständig honoriert. Für uns bleibt der Titel ein taktisches Instrument im Kontext des Kryptomarktes – weniger ein isolierter Equity-Case.


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