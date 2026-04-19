Mais stabilisiert sich – Wetterrisiken und zurückhaltende Farmer stützen den Markt

Der Mais-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche leicht zulegen und schloss mit einem Plus von 1,64 % bei 448 US-Cent. Die Bewegung war dabei geprägt von einer moderaten Aufwärtsdynamik zu Wochenbeginn, gefolgt von einer leichten Konsolidierung im weiteren Verlauf.



Zentraler Treiber war die Wetterentwicklung in den USA. Regenfälle im Midwest haben die Feldarbeit und die frühe Aussaat spürbar verlangsamt. Der Markt beginnt hier, eine erste Risikoprämie einzupreisen, da Verzögerungen in der Pflanzsaison potenziell Auswirkungen auf die Erträge haben können. Gleichzeitig wirken die Niederschläge zweischneidig: Während sie kurzfristig die Aussaat behindern, verbessern sie die Bodenfeuchtigkeit in Regionen, die zuvor unter Trockenheit gelitten haben.



Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Verhalten der Landwirte. Viele Farmer halten sich aktuell mit Verkäufen zurück und beobachten sowohl die Preisentwicklung als auch die Wetterlage. Diese Zurückhaltung reduziert kurzfristig das verfügbare Angebot am Markt und wirkt stabilisierend auf die Preise.



Unterstützung kam zudem von technischer Seite. Nach den jüngsten Rücksetzern sorgten technische Käufe für zusätzliche Nachfrage und halfen dabei, die Preise zeitweise auf das höchste Niveau seit Anfang April anzuheben.



Ein Blick auf die Positionierung zeigt weiterhin ein klares Bild. Das Managed Money hält eine sehr hohe Netto-Long-Position von über 248.000 Kontrakten und bleibt damit strukturell bullish positioniert. Gleichzeitig bedeutet diese bereits stark ausgebaute Long-Positionierung, dass kurzfristig weniger neues Kaufpotenzial aus dieser Gruppe kommt.



Saisonal bleibt das Umfeld konstruktiv. Historisch tendiert der Mais-Future bis Ende Juni fester, was die aktuelle Stabilisierung unterstützt.



Fazit:



Der Mais-Future wird aktuell vor allem von kurzfristigen Faktoren wie Wetterrisiken und dem Verhalten der Farmer geprägt. Die verzögerte Aussaat und die zurückhaltenden Verkäufe wirken stabilisierend, treffen jedoch auf eine bereits sehr stark ausgebaute Long-Positionierung. Solange kein neuer fundamentaler Impuls entsteht, dürfte der Markt eher in einer stabilen Seitwärtsphase mit leicht positivem Bias verbleiben.

