    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mais stabilisiert sich – Wetterrisiken und zurückhaltende Farmer stützen den Markt

    Der Mais-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche leicht zulegen und schloss mit einem Plus von 1,64 % bei 448 US-Cent. Die Bewegung war dabei geprägt von einer moderaten Aufwärtsdynamik zu Wochenbeginn, gefolgt von einer leichten …

    Carsten Stork - Mais stabilisiert sich – Wetterrisiken und zurückhaltende Farmer stützen den Markt
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Mais-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche leicht zulegen und schloss mit einem Plus von 1,64 % bei 448 US-Cent. Die Bewegung war dabei geprägt von einer moderaten Aufwärtsdynamik zu Wochenbeginn, gefolgt von einer leichten Konsolidierung im weiteren Verlauf.

    Zentraler Treiber war die Wetterentwicklung in den USA. Regenfälle im Midwest haben die Feldarbeit und die frühe Aussaat spürbar verlangsamt. Der Markt beginnt hier, eine erste Risikoprämie einzupreisen, da Verzögerungen in der Pflanzsaison potenziell Auswirkungen auf die Erträge haben können. Gleichzeitig wirken die Niederschläge zweischneidig: Während sie kurzfristig die Aussaat behindern, verbessern sie die Bodenfeuchtigkeit in Regionen, die zuvor unter Trockenheit gelitten haben.

    Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Verhalten der Landwirte. Viele Farmer halten sich aktuell mit Verkäufen zurück und beobachten sowohl die Preisentwicklung als auch die Wetterlage. Diese Zurückhaltung reduziert kurzfristig das verfügbare Angebot am Markt und wirkt stabilisierend auf die Preise.

    Unterstützung kam zudem von technischer Seite. Nach den jüngsten Rücksetzern sorgten technische Käufe für zusätzliche Nachfrage und halfen dabei, die Preise zeitweise auf das höchste Niveau seit Anfang April anzuheben.

    Ein Blick auf die Positionierung zeigt weiterhin ein klares Bild. Das Managed Money hält eine sehr hohe Netto-Long-Position von über 248.000 Kontrakten und bleibt damit strukturell bullish positioniert. Gleichzeitig bedeutet diese bereits stark ausgebaute Long-Positionierung, dass kurzfristig weniger neues Kaufpotenzial aus dieser Gruppe kommt.

    Saisonal bleibt das Umfeld konstruktiv. Historisch tendiert der Mais-Future bis Ende Juni fester, was die aktuelle Stabilisierung unterstützt.

    Fazit:

    Der Mais-Future wird aktuell vor allem von kurzfristigen Faktoren wie Wetterrisiken und dem Verhalten der Farmer geprägt. Die verzögerte Aussaat und die zurückhaltenden Verkäufe wirken stabilisierend, treffen jedoch auf eine bereits sehr stark ausgebaute Long-Positionierung. Solange kein neuer fundamentaler Impuls entsteht, dürfte der Markt eher in einer stabilen Seitwärtsphase mit leicht positivem Bias verbleiben.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Mais stabilisiert sich – Wetterrisiken und zurückhaltende Farmer stützen den Markt Der Mais-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche leicht zulegen und schloss mit einem Plus von 1,64 % bei 448 US-Cent. Die Bewegung war dabei geprägt von einer moderaten Aufwärtsdynamik zu Wochenbeginn, gefolgt von einer leichten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     