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    Carsten Stork

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    Ecopetrol unter Druck – Rating-Thema belastet, Liquidität bleibt stabil

    Die Aktie von Ecopetrol musste in der vergangenen Handelswoche weiter nachgeben und schloss mit einem Minus von 4,10 % bei 13,54 US-Dollar im ADR an der New York Stock Exchange. Damit bleibt die Aktie kurzfristig unter Druck, obwohl es in der Woche …

    Carsten Stork - Ecopetrol unter Druck – Rating-Thema belastet, Liquidität bleibt stabil
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die Aktie von Ecopetrol musste in der vergangenen Handelswoche weiter nachgeben und schloss mit einem Minus von 4,10 % bei 13,54 US-Dollar im ADR an der New York Stock Exchange. Damit bleibt die Aktie kurzfristig unter Druck, obwohl es in der Woche selbst keine neue, klar kursbewegende Einzelmeldung gab.

    Belastend wirkt vor allem der Nachhall der jüngsten Rating-Herabstufung durch S&P. Das globale Rating wurde von BB auf BB- gesenkt, allerdings im Gleichlauf mit der Herabstufung Kolumbiens. Entscheidend ist dabei, dass das eigenständige Kreditprofil von Ecopetrol bestätigt wurde. Das bedeutet: Der Markt bewertet aktuell vor allem das erhöhte Staats- und Länderrisiko, nicht eine abrupte Verschlechterung des operativen Geschäfts.

    Gleichzeitig zeigt das Unternehmen auf der Finanzierungsseite Handlungsfähigkeit. Die Aufnahme eines syndizierten Kredits über bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar sowie die Genehmigung weiterer Debt-Management-Maßnahmen deuten klar darauf hin, dass Ecopetrol aktiv an der Optimierung seines Schuldenprofils arbeitet. Diese Schritte stärken die Liquidität und erhöhen die finanzielle Flexibilität, auch wenn die Herabstufung mittelfristig leicht höhere Kapitalkosten bedeuten kann.

    Zusätzliche Unterstützung kommt von staatlicher Seite. Die angeordnete Zahlung aus dem kolumbianischen Brennstoffpreis-Stabilisierungsfonds verbessert das kurzfristige Cashflow-Bild und bleibt ein wichtiger Faktor für die Bewertung des Unternehmens.

    Strategisch bleibt der Rahmen ebenfalls intakt. Ecopetrol verfolgt für 2026 weiterhin einen klaren Investitionsplan mit Fokus auf Upstream-Wachstum, Gas, Midstream und Projekte der Energiewende. Damit bleibt das Unternehmen operativ breit aufgestellt, auch wenn die Aktie kurzfristig stark von Ölpreis, Emerging-Markets-Sentiment und Staatsrisiko beeinflusst wird.

    Insgesamt zeigt sich damit ein gemischtes Bild: operativ und finanziell bleibt das Unternehmen stabil, während das politische und makroökonomische Umfeld den Kurs belastet.

    Fazit:

    Ecopetrol steht kurzfristig weiter unter Druck, vor allem wegen des erhöhten Kolumbien-Risikos und des schwächeren Marktumfelds. Gleichzeitig bleiben Liquidität, Finanzierung und strategische Ausrichtung stabil. Das Setup ist damit kurzfristig volatil, strukturell aber nicht gebrochen.

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