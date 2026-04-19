Zucker unter Druck – Ölpreis-Crash trifft auf strukturellen Angebotsüberhang

Der Zucker-Future (#11, ICE US) setzte seine Abwärtsbewegung in der vergangenen Woche fort und verlor weitere 2,95 %. Der Markt schloss bei 13,48 US-Cent nahezu am Wochentief und bestätigt damit den anhaltenden Abwärtstrend. Seit Januar 2025 summiert sich der Rückgang inzwischen auf über 30 %, was die Dynamik der Bewegung eindrucksvoll unterstreicht.



Haupttreiber der Woche war der massive Einbruch im Ölpreis. Der Rückgang von über 10 % hat unmittelbare Auswirkungen auf den Zuckermarkt, da niedrigere Energiepreise die Ethanolproduktion weniger attraktiv machen. In der Folge steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Zuckerrohr verstärkt in die Zuckerproduktion statt in Ethanol fließt – ein klar preisdämpfender Effekt über die Angebotsseite.



Zusätzlich wurde der Markt durch geopolitische Schlagzeilen belastet. Die Hoffnung auf eine Öffnung der Straße von Hormus und eine mögliche Entspannung im Nahen Osten führte zu sinkenden Frachtkosten und einer Normalisierung der globalen Lieferketten. Auch wenn diese Entwicklung bislang nicht nachhaltig bestätigt ist, wurde sie vom Markt bereits eingepreist und hat kurzfristig zusätzlichen Druck erzeugt.



Fundamental bleibt das Umfeld klar bearish. Mehrere Prognosen deuten auf anhaltende globale Überschüsse hin. Institutionen wie ISO, Czarnikow und StoneX erwarten für die kommenden Saisons ein Überangebot, getragen von steigender Produktion in Brasilien, Indien und Thailand. Insbesondere Brasilien erhöht den Anteil der Zuckerproduktion im Verhältnis zu Ethanol, während Indien durch höhere Produktion und Exportfreigaben zusätzlich Angebot in den Weltmarkt bringt.



Auch die Nachfrage zeigt Schwächesignale. Hohe Liefermengen bei Kontraktfälligkeiten sowie insgesamt verhaltene Importaktivität deuten auf ein wenig dynamisches Nachfrageumfeld hin, was den Preisdruck weiter verstärkt.



Die Positionierung bestätigt dieses Bild. Das Managed Money hat seine Short-Positionen zuletzt wieder deutlich ausgeweitet und hält aktuell nahezu 135.000 Kontrakte Short. Diese aggressive Positionierung unterstreicht die klar negative Markterwartung und wirkt zusätzlich trendverstärkend.



Auch saisonal spricht wenig für Entlastung. Historisch tendiert der Zucker-Future bis etwa Mitte Juni schwächer, was den bestehenden Abwärtstrend zusätzlich unterstützt.



Fazit:



Der Zuckermarkt bleibt klar unter Druck. Der Ölpreis-Crash, steigende globale Produktion und schwache Nachfrage treffen auf eine zunehmend aggressive Short-Positionierung der Marktteilnehmer. Solange sich an dieser Kombination nichts ändert, dürfte der Abwärtstrend intakt bleiben – mit weiterem Risiko auf der Unterseite.

