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    Carsten Stork

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    Platin reagiert prozyklisch – Risk-on treibt den Markt, Eskalation belastet

    Der Platin-Future konnte in der vergangenen Handelswoche zulegen und schloss mit einem Plus von 2,92 % bei 2.114,4 US-Dollar je Unze. Der Wochenverlauf war dabei klar von geopolitischen Schlagzeilen geprägt, mit spürbaren Richtungswechseln innerhalb …

    Carsten Stork - Platin reagiert prozyklisch – Risk-on treibt den Markt, Eskalation belastet
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Platin-Future konnte in der vergangenen Handelswoche zulegen und schloss mit einem Plus von 2,92 % bei 2.114,4 US-Dollar je Unze. Der Wochenverlauf war dabei klar von geopolitischen Schlagzeilen geprägt, mit spürbaren Richtungswechseln innerhalb weniger Tage.

    Entscheidend ist die Reaktionslogik des Marktes: Ähnlich wie bei Gold reagiert Platin aktuell nicht als klassischer Krisengewinner, sondern vielmehr prozyklisch. Negative Nachrichten rund um den Nahostkonflikt – insbesondere Eskalationen und steigende Ölpreise – wirkten belastend, während Entspannungssignale und Risk-on-Phasen den Markt unterstützten.

    Zu Wochenbeginn führte die Eskalation im US-Iran-Konflikt mit steigenden Ölpreisen und zunehmenden Inflationssorgen zu Gegenwind für Platin. Höhere Energiepreise und steigende reale Renditen belasteten den gesamten Edelmetallkomplex. Im weiteren Verlauf änderte sich das Bild jedoch deutlich: Meldungen über eine mögliche Entspannung und die temporäre Öffnung der Straße von Hormus sorgten für sinkende Ölpreise, einen schwächeren US-Dollar und eine breite Risk-on-Bewegung, von der Platin klar profitieren konnte.

    Diese Dynamik unterstreicht die aktuelle Marktlogik: Platin handelt weniger als Safe Haven, sondern stärker als zyklisches Industriemetall. Die Nachfrageerwartungen – insbesondere aus dem Automobilsektor – reagieren sensibel auf Veränderungen im globalen Risiko- und Wachstumsausblick.

    Auch die Positionierung bestätigt das konstruktive Bild. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zuletzt deutlich ausgebaut und hält aktuell rund 20.603 Kontrakte. Im Vergleich zu den deutlich niedrigeren Niveaus im Februar signalisiert dies eine klare Rückkehr institutioneller Investoren auf die Long-Seite.

    Ein zusätzlicher Unterstützungsfaktor bleibt die Saisonalität. Historisch gehört Platin in dieser Phase zu den stärkeren Industriemetallen und zeigt bis Ende Mai eine positive Tendenz, was das aktuelle Setup weiter stützt.

    Insgesamt ergibt sich ein klares Bild: Platin bleibt stark, reagiert jedoch stark auf makroökonomische und geopolitische Stimmungswechsel.

    Fazit:

    Der Platin-Future zeigt eine konstruktive Aufwärtsstruktur, ist jedoch stark von der Entwicklung im Nahen Osten abhängig. Eskalationen wirken aktuell eher belastend, während Entspannungssignale den Markt treiben. In Kombination mit steigender Long-Positionierung und positiver Saisonalität bleibt das Setup insgesamt bullish, auch wenn kurzfristige Volatilität hoch bleiben dürfte.

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