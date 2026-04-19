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    Carsten Stork

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    Palladium stabilisiert sich – ruhiges Umfeld trifft auf auslaufende Saisonalität

    Der Palladium-Future konnte in der vergangenen Handelswoche zulegen und schloss mit einem Plus von 2,24 % bei 1.572 US-Dollar je Unze. Im Wochenverlauf zeigte sich zunächst eine deutliche Aufwärtsbewegung mit Kursen von über 1.600 US-Dollar, bevor …

    Carsten Stork - Palladium stabilisiert sich – ruhiges Umfeld trifft auf auslaufende Saisonalität
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Palladium-Future konnte in der vergangenen Handelswoche zulegen und schloss mit einem Plus von 2,24 % bei 1.572 US-Dollar je Unze. Im Wochenverlauf zeigte sich zunächst eine deutliche Aufwärtsbewegung mit Kursen von über 1.600 US-Dollar, bevor der Markt zum Wochenschluss hin einen Teil der Gewinne wieder abgab.

    Im Fokus steht aktuell kein einzelner dominanter fundamentaler Treiber, sondern vielmehr ein insgesamt ruhiges Marktumfeld. Die globale Angebotslage zeigt sich stabil, ohne größere Produktionsstörungen, während die Nachfrage weiterhin maßgeblich vom Automobilsektor geprägt ist. Palladium bleibt damit eng an die Entwicklung der globalen Fahrzeugproduktion gekoppelt, ohne dass sich derzeit ein klarer neuer Impuls auf der Angebots- oder Nachfrageseite abzeichnet.

    Makroseitig zeigte sich ein gemischtes Bild. Zu Wochenbeginn profitierte Palladium von einem schwächeren US-Dollar und fallenden Ölpreisen. Im weiteren Verlauf sorgten steigende Renditen und ein festerer Dollar für Gegenwind. Die zwischenzeitliche Entspannung im Nahen Osten führte zwar zu einer breiteren Risk-on-Bewegung, Palladium reagierte darauf jedoch deutlich verhaltener als andere Edelmetalle.

    Auch die Positionierung liefert keine klare Richtung. Das Managed Money hält weiterhin eine kleine Short-Position von etwas über 1.000 Kontrakten. Diese ist nicht ausgeprägt genug, um als dominanter Markttreiber zu fungieren, zeigt jedoch, dass eine klare bullische Überzeugung bislang fehlt.

    Ein wichtiger Faktor ist die Saisonalität. Die zuvor unterstützende Phase läuft aktuell aus, und historisch beginnt ab Mitte April eine schwächere Periode, die bis in den Sommer hinein anhalten kann. Damit verliert der Markt einen wichtigen Rückenwind.

    Insgesamt ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: fehlende fundamentale Impulse und neutrale Positionierung treffen auf eine saisonal schwächere Phase.

    Fazit:

    Der Palladium-Future zeigt eine kurzfristige Stabilisierung, bleibt jedoch ohne klaren Trend. Das ruhige fundamentale Umfeld liefert derzeit keine neuen Impulse, während die auslaufende Saisonalität eher dämpfend wirkt. Solange keine neuen Treiber in den Markt kommen, dürfte Palladium in einer Phase erhöhter Seitwärtsbewegung bleiben.


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