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    Berater hielten Trump von Krisensitzung fern

    Für Sie zusammengefasst
    • Berater hielten Trump bewusst nicht eingeweiht
    • Von Krisentreffen ferngehalten punktuell informiert
    • Trump schrie Berater stundenlang nach Abschuss
    'WSJ' - Berater hielten Trump von Krisensitzung fern
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei der Rettungsmission zweier US-Soldaten im Iran ist US-Präsident Donald Trump laut einem Medienbericht von seinen eigenen Beratern bewusst nicht vollständig eingeweiht worden. Seine Mitarbeiter hätten den Republikaner von einer entsprechenden Krisensitzung ferngehalten, weil seine Ungeduld nicht hilfreich gewesen sei, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Stattdessen sei Trump nur zu entscheidenden Zeitpunkten informiert worden.

    Der Präsident habe "stundenlang" seine Berater angeschrien, als er vom Abschuss des US-Kampfjets erfahren habe, heißt es in dem Artikel.

    Anfang April war ein US-Kampfjet abgeschossen worden. Der Pilot der F-15E war vergleichsweise schnell danach gerettet worden. Das zweite Besatzungsmitglied war anschließend laut Trump in einer "der gewagtesten Such- und Rettungsaktionen des Militärs in der Geschichte der USA" gerettet worden./ngu/DP/he





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