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    EPG veröffentlicht ersten ESG-Bericht und legt damit die Grundlage für eine nachhaltige globale Expansion

    SINGAPUR, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- EPG hat heute seinen ESG-Bericht 2025 veröffentlicht, in dem das Unternehmen seinen Nachhaltigkeitsansatz und seine Leistungen in allen weltweiten Geschäftsbereichen im Zuge seiner internationalen Expansion darlegt.

    Cover of EPG's 2025 ESG Report

    Umwelt EPG hat die vollständige Einhaltung der geltenden Umweltvorschriften erreicht, wobei 100 % der Abfälle behandelt und entsorgt wurden. Das Unternehmen hat seine erste Treibhausgasbilanz (THG) erstellt, die die Kategorien Scope 1, Scope 2 und wichtige Scope-3-Kategorien umfasst, und damit die Grundlage für seine Emissionsmanagementstrategie und den langfristigen Fahrplan zur Dekarbonisierung geschaffen.

    Soziales Frauen machten 31 % der Gesamtbelegschaft aus, und 85 % der vor Ort in Malaysia eingestellten Mitarbeiter bekleiden Führungspositionen. EPG unterhielt eine diversifizierte Lieferkette, wobei etwa 47 % der Lieferanten ihren Sitz außerhalb des chinesischen Festlands haben.

    Governance Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gehören dem EPG-Vorstand zwei weibliche Vorstandsmitglieder an, was einem Anteil von 22 % der Vorstandsmitglieder entspricht. Der Vorstand hielt zwei Sitzungen mit 100-prozentiger Anwesenheit ab.

    Während EPG sein ESG-Rahmenwerk weiterentwickelt, bildet das Unternehmen einen eigenen ESG-Ausschuss, um diesen Fortschritt zu überwachen. ESG-Managementsysteme werden in bestehende und geplante Anlagen integriert, beginnend mit dem derzeit im Bau befindlichen Produktionswerk in Malaysia. EPG wird diese Standards zudem auf seiner bevorstehenden Partnerkonferenz in Shanghai auf seine Lieferkette ausweiten.

    Groundbreaking of EPG's Malaysia Manufacturing Plant II

    „Globale Expansion hat nur dann einen Sinn, wenn wir verantwortungsbewusst expandieren", sagte Alick Wan, Gründer und Vorsitzender von EPG. „Wir sehen eine Chance, neu zu definieren, wie nachhaltige Infrastruktur im Zeitalter der KI aussehen kann – und damit zu beweisen, dass leistungsstarke Infrastruktur auch einen geringen ökologischen Fußabdruck haben kann. Wir glauben, dass Modularbau der Weg ist, wie die Branche dieses Ziel erreichen kann."

    EPG ist stolz darauf, einen Beitrag zum Buch Greener Data, Volume III geleistet zu haben, das am Earth Day 2026 erscheint. In diesem Kapitel wird die Philosophie von EPG dargelegt, wie modulare Bauweise Abfall vor Ort reduziert, den CO₂-Fußabdruck senkt und Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus ermöglicht, und es wird dargelegt, dass verantwortungsvolle Expansion und kommerzielle Ambitionen kein Widerspruch sind.

    Nach einer Serie-B- und B+-Finanzierung in Höhe von rund 200 Millionen US-Dollar wird EPG die unternehmensweite ESG-Governance weiter stärken und seinen modularen Ansatz auf eine wachsende internationale Präsenz ausweiten.

    Lesen Sie den vollständigen Bericht: https://www.epg-module.com/list-27-1.html

    Kontakt: communications@epg-module.com

    Informationen zu EPG

    EPG ist ein in Singapur ansässiger Anbieter modularer sowie vorgefertigter Rechenzentrumsinfrastruktur, gestützt auf zwei Forschungs- und Entwicklungszentren in Singapur sowie in Shanghai und fortschrittliche Fertigungsstandorte in Malaysia sowie China. Mit über 20 Jahren technischer Expertise liefert EPG innovative und nachhaltige Lösungen für Hyperscale-, Cloud- und Unternehmensimplementierungen in den Regionen APAC, EMEA und anderen globalen Märkten.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959819/image1.jpg
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959820/Groundbreaking.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2947870/5924071/EPG_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/epg-veroffentlicht-ersten-esg-bericht-und-legt-damit-die-grundlage-fur-eine-nachhaltige-globale-expansion-302746600.html





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