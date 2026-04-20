Insiderverkäufe, Kaufempfehlungen und KI-Fantasie: BioNTech, Evotec, Vidac Pharma Aktie.
Insiderverkäufe bei Vidac Pharma. Dies ist jedoch kein Alarmsignal, sondern bietet eher eine Einstiegschance. Das Unternehmen arbeitet an einer revolutionären Krebstherapie. In 2026 sollen wichtige Meilensteine erreicht werden. Analysten sehen …
Foto: esg-aktien.de
Insiderverkäufe bei Vidac Pharma. Dies ist jedoch kein Alarmsignal, sondern bietet eher eine Einstiegschance. Das Unternehmen arbeitet an einer revolutionären Krebstherapie. In 2026 sollen wichtige Meilensteine erreicht werden. Analysten sehen Vervielfachungspotenzial. Außerdem gibt es Übernahmefantasie. KI-Fantasie bringt der Evotec-Aktie neue Impulse. Analysten raten zum Kauf. Aber es gibt auch Gründe, vorsichtig zu bleiben. Bei BioNTech scheint die Börse den Schock des Rückzugs der Gründer verdaut zu haben. Analysten sehen nach positiven Studiendaten Kurspotenzial.
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