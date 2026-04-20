Insiderverkäufe, Kaufempfehlungen und KI-Fantasie: BioNTech, Evotec, Vidac Pharma Aktie. Insiderverkäufe bei Vidac Pharma. Dies ist jedoch kein Alarmsignal, sondern bietet eher eine Einstiegschance. Das Unternehmen arbeitet an einer revolutionären Krebstherapie. In 2026 sollen wichtige Meilensteine erreicht werden. Analysten sehen …



