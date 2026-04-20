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    Amazon, Almonty und Veolia auf Achterbahnfahrt: Nach der Korrektur zurück auf Rekordkurs

    Angst und Schrecken machten sich im März beim Blick auf den Kurszettel breit. Selbst Giganten gerieten ins Wanken. Doch nach einer kurzen, wenn auch heftigen Korrekturphase sind die Aktien des weltweit führenden Onlinehändlers Amazon, des …

    Amazon, Almonty und Veolia auf Achterbahnfahrt: Nach der Korrektur zurück auf Rekordkurs
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Angst und Schrecken machten sich im März beim Blick auf den Kurszettel breit. Selbst Giganten gerieten ins Wanken. Doch nach einer kurzen, wenn auch heftigen Korrekturphase sind die Aktien des weltweit führenden Onlinehändlers Amazon, des Rohstoffrebellen Almonty und des Umweltpioniers Veolia wieder auf dem Weg nach oben. Eine Berg- und Talfahrt, die zwar Nerven kostet, aber einmal mehr lehrt: Totgesagte leben länger – und Qualitätsaktien fallen oft nur, um Schwung für den nächsten Angriff auf die ehemaligen Höchststände zu holen.

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