Amazon, Almonty und Veolia auf Achterbahnfahrt: Nach der Korrektur zurück auf Rekordkurs Angst und Schrecken machten sich im März beim Blick auf den Kurszettel breit. Selbst Giganten gerieten ins Wanken. Doch nach einer kurzen, wenn auch heftigen Korrekturphase sind die Aktien des weltweit führenden Onlinehändlers Amazon, des …



