Dobrindt und Münch stellen neue Kriminalstatistik vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) stellt an diesem Montag (10.00 Uhr) die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Vorjahr vor.

Die Statistik gibt einen Überblick über die Entwicklung von Straftaten, die der Polizei bekannt werden, sowie über Entwicklungen in verschiedenen Kriminalitätsbereichen.