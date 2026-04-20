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    TAGESVORSCHAU

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    Montag am 20. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Hannover Messe mit Messerundgang und Pressekonferenz
    • Industrielle KI Diskussion mit Merz Busch und Klein
    • Dienstleistungsindex, Erzeugerpreise und Bauproduktion
    TAGESVORSCHAU - Montag am 20. April 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. April

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/26
    11:00 EUR: Bauproduktion 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Beginn der Hannover Messe, Hannover
    +08.00 Pressekonferenz der Verbände BDI, ZVEI & VDMA
    +08.00 Messerundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) +11.00 «Industrielle KI: Von der Strategie zur Skalierung» mit Bundeskanzler Merz, Siemens-CEO Roland Busch, SAP-CEO Christian Klein +13.05 Keynote Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitales +14.00 Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu «Wehrhafte Wertschöpfung» +1600 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) zu «Hightech-Agenda Deutschland»

    18:00 DEU: Jahresempfang 75 Jahre Bundesverband deutscher Banken e.V., u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Berlin °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





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