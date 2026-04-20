Plaid Technologies erhält von Graphene NanoWorks die Ergebnisse der technischen und marktbezogenen Analyse

Vancouver, British Columbia - 17. April 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) („Plaid“ oder das „Unternehmen“), ein Entwickler von graphenverstärkten Technologien, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen seiner zuvor angekündigten Beauftragung von Graphene NanoWorks („GNW“) die Ergebnisse der technischen und marktbezogenen Analyse erhalten hat.

Gemäß den Bedingungen der am 16. Dezember 2025 abgeschlossenen Vereinbarung beauftragte das Unternehmen GNW für einen Zeitraum von drei Monaten zu Gesamtkosten in Höhe von 32.500 $ mit der Durchführung von Marktanalysen und der Entwicklung technischer Spezifikationen zur Unterstützung der graphenbasierten Technologieinitiativen des Unternehmens.

Das Unternehmen hat nun eine erste Auswertung der im Rahmen dieser Arbeiten gewonnenen Informationen abgeschlossen, darunter technische Bewertungen, Beobachtungen zur Leistungsfähigkeit und Marktanalysen in Bezug auf potenzielle Anwendungen in Bereichen wie optische Beschichtungen, Spezialglas und fortschrittliche Werkstoffe.

Die von GNW bereitgestellten Materialien zeigen, dass eine weitere Bewertung von graphenverstärkten Formulierungen, unter anderem Formulierungen, die auf Graphenoxid und Dispersionsmethoden beruhen, hinsichtlich ihres Potenzials zur Beeinflussung bestimmter Materialeigenschaften wie Haltbarkeit, Oberflächenfunktionalität und Materialeffizienz gerechtfertigt sein könnte. Das Unternehmen weist darauf hin, dass diese Ergebnisse vorläufigen Charakter haben und vom Unternehmen nicht unabhängig geprüft wurden.

Parallel zur Beauftragung von GNW hat das Unternehmen die Entwicklungsarbeit mit seinem Vertragspartner Petro Flow LLC fortgesetzt, die auch die Integration eines Ultraschall-Injektionsverfahrens vorsieht, das darauf ausgelegt ist, die Dispersion von Graphenoxid in zementären Systemen zu verbessern. Erste Beobachtungen sprechen dafür, dass eine verbesserte Dispersion das Hydratationsverhalten und die Eigenschaften des ausgehärteten Materials beeinflussen könnte.

Auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen zu Technik und Markt wird das Unternehmen mit einer strukturierten Bewertung potenzieller Kommerzialisierungswege beginnen. Dieser Prozess wird voraussichtlich Folgendes umfassen:

- Identifizierung und Priorisierung von Ziel-Anwendungssegmenten