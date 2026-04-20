    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPlaid Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Plaid Technologies
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Plaid Technologies erhält von Graphene NanoWorks die Ergebnisse der technischen und marktbezogenen Analyse

    Plaid Technologies erhält von Graphene NanoWorks die Ergebnisse der technischen und marktbezogenen Analyse
    Foto: 417264605

    Vancouver, British Columbia - 17. April 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) („Plaid“ oder das „Unternehmen“), ein Entwickler von graphenverstärkten Technologien, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen seiner zuvor angekündigten Beauftragung von Graphene NanoWorks („GNW“) die Ergebnisse der technischen und marktbezogenen Analyse erhalten hat.

     

    Gemäß den Bedingungen der am 16. Dezember 2025 abgeschlossenen Vereinbarung beauftragte das Unternehmen GNW für einen Zeitraum von drei Monaten zu Gesamtkosten in Höhe von 32.500 $ mit der Durchführung von Marktanalysen und der Entwicklung technischer Spezifikationen zur Unterstützung der graphenbasierten Technologieinitiativen des Unternehmens.

     

    Das Unternehmen hat nun eine erste Auswertung der im Rahmen dieser Arbeiten gewonnenen Informationen abgeschlossen, darunter technische Bewertungen, Beobachtungen zur Leistungsfähigkeit und Marktanalysen in Bezug auf potenzielle Anwendungen in Bereichen wie optische Beschichtungen, Spezialglas und fortschrittliche Werkstoffe.

     

    Die von GNW bereitgestellten Materialien zeigen, dass eine weitere Bewertung von graphenverstärkten Formulierungen, unter anderem Formulierungen, die auf Graphenoxid und Dispersionsmethoden beruhen, hinsichtlich ihres Potenzials zur Beeinflussung bestimmter Materialeigenschaften wie Haltbarkeit, Oberflächenfunktionalität und Materialeffizienz gerechtfertigt sein könnte. Das Unternehmen weist darauf hin, dass diese Ergebnisse vorläufigen Charakter haben und vom Unternehmen nicht unabhängig geprüft wurden.

     

    Parallel zur Beauftragung von GNW hat das Unternehmen die Entwicklungsarbeit mit seinem Vertragspartner Petro Flow LLC fortgesetzt, die auch die Integration eines Ultraschall-Injektionsverfahrens vorsieht, das darauf ausgelegt ist, die Dispersion von Graphenoxid in zementären Systemen zu verbessern. Erste Beobachtungen sprechen dafür, dass eine verbesserte Dispersion das Hydratationsverhalten und die Eigenschaften des ausgehärteten Materials beeinflussen könnte.

     

    Auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen zu Technik und Markt wird das Unternehmen mit einer strukturierten Bewertung potenzieller Kommerzialisierungswege beginnen. Dieser Prozess wird voraussichtlich Folgendes umfassen:

     

    -          Identifizierung und Priorisierung von Ziel-Anwendungssegmenten

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Plaid Technologies erhält von Graphene NanoWorks die Ergebnisse der technischen und marktbezogenen Analyse Vancouver, British Columbia - 17. April 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) („Plaid“ oder das „Unternehmen“), ein Entwickler von graphenverstärkten Technologien, freut sich bekannt zu geben, dass das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     