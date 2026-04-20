    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Ölpreise explodieren

    313 Aufrufe 313 0 Kommentare 0 Kommentare

    WTI und Brent steigen nach neuer Eskalation – Straße von Hormus wieder dicht

    Die erneute Schließung der Straße von Hormus treibt die Ölpreise nach oben und verschärft die Sorgen um die globale Versorgung.

    Für Sie zusammengefasst
    Ölpreise explodieren - WTI und Brent steigen nach neuer Eskalation – Straße von Hormus wieder dicht
    Foto: Dall-E

    Die Lage im Nahen Osten hat sich am Wochenende wieder zugespitzt und die Hoffnungen auf eine Entspannung zwischen den USA und Iran zunichtegemacht. Noch in der vergangenen Woche hatten Signale einer möglichen Annäherung die Finanzmärkte beflügelt und Aktienindizes auf Rekordstände getrieben. Nun dominiert erneut Unsicherheit.

    Im Zentrum der Eskalation steht die Straße von Hormus. Nachdem Iran die Meerenge am Freitag kurzfristig für geöffnet erklärt hatte, wurde sie kurz darauf erneut geschlossen.

    Militärischer Zwischenfall verschärft Konfliktlage

    Zusätzliche verschärft wurde die Situation durch einen militärischen Zwischenfall im Golf von Oman. US-Präsident Donald Trump erklärte, die US-Marine habe ein unter iranischer Flagge fahrendes Schiff namens "TOUSKA“"abgefangen.

    Teheran reagierte umgehend und kündigte Vergeltungsmaßnahmen an. Gleichzeitig wies die iranische Staatsführung Berichte zurück, wonach sie an einer neuen Verhandlungsrunde teilnehmen werde. Die USA hatten zuvor angekündigt, ihre Unterhändler für Gespräche nach Pakistan zu entsenden.

    Ölpreise schießen nach oben

    Zwar passierten am Samstag laut Daten des Analyseunternehmens Kpler mehr als 20 Schiffe die Meerenge – so viele wie seit Anfang März nicht mehr. Doch die erneute Schließung hat die kurzfristige Erholung schnell zunichte gemachen.

    Brent legte zeitweise um mehr als 6,7 Prozent auf rund 96,5 US-Dollar pro Barrel zu, während WTI um über 8 Prozent auf mehr als 90 US-Dollar kletterte. Am Montagmorgen notiert WTI bei etwa 88,7 US-Dollar (+5,87 Prozent), Brent bei 95,16 US-Dollar (+5,29 Prozent).

    Analysten warnen vor anhaltender Volatilität

    Marktbeobachter sehen vorerst keine schnelle Entspannung. Saul Kavonic, Research-Chef bei MST Marquee, betonte, die Ölpreise reagierten derzeit weniger auf fundamentale Angebotsdaten als auf politische Signale und kurzfristige Entwicklungen.

    Die kurzfristige Öffnung der Straße von Hormus habe sich als verfrüht herausgestellt. Reedereien und Öltransporteure dürften künftig deutlich vorsichtiger agieren, solange keine verlässlichen Sicherheitsgarantien vorliegen.

    Tipp aus der RedaktionDiese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. 

     *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise explodieren WTI und Brent steigen nach neuer Eskalation – Straße von Hormus wieder dicht Die erneute Schließung der Straße von Hormus treibt die Ölpreise nach oben und verschärft die Sorgen um die globale Versorgung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     