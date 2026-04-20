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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 17 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 17 / 2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 17 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im April 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 17 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Nestle
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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    +3,15 % 20.04.
    UniCredit
    +7,38 % 20.04.
    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
    +1,34 % 20.04.
    Caterpillar
    +1,50 % 20.04.
    Colgate-Palmolive
    +2,74 % 20.04.
    McCormick
    +2,24 % 20.04.
    Prysmian
    +1,39 % 20.04.
    Adecco Group
    +7,29 % 20.04.
    Zoetis Registered (A)
    +1,06 % 20.04.
    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Partizipsch.
    +1,34 % 20.04.
    Banco BPM
    +14,44 % 20.04.
    Davide Campari-Milano
    +0,69 % 20.04.
    Grieg Seafood
    +2,42 % 20.04.
    Mediobanca - Banca di Credito Finanziario
    +10,57 % 20.04.
    ForFarmers
    +5,65 % 20.04.
    Bucher Industries
    +3,59 % 20.04.
    Banca Mediolanum
    +7,32 % 20.04.
    Costamare
    +2,73 % 20.04.
    Coca-Cola Femsa SAB de CV
    +3,70 % 20.04.
    Immersion
    +4,41 % 20.04.
    Titan America
    - 20.04.
    Greenbrier Companies
    +2,67 % 20.04.
    ANIMA Holding
    +5,11 % 20.04.
    Washington H.Soul Pattinson
    +2,68 % 20.04.
    Linea Directa Aseguradora
    +2,43 % 20.04.
    Costamare 7.625 % Cum Red Perp Pfd (B)
    +2,73 % 20.04.
    Costamare 8.75 % Cum Red Perp Pfd (D)
    +2,73 % 20.04.
    Costamare 8.5 % Cum Red Perp Pfd (C)
    +2,73 % 20.04.
    Airbus
    +1,12 % 21.04.
    Dell Technologies Registered (C)
    +2,55 % 21.04.
    UBS Group
    +1,27 % 21.04.
    Hermes International
    +1,12 % 21.04.
    Unicaja Banco
    +7,21 % 21.04.
    Vinci
    +4,02 % 21.04.
    Straumann Holding
    +0,61 % 21.04.
    Calida Holding
    +1,04 % 21.04.
    Service Properties Trust Registered of Benef Interest
    +9,39 % 21.04.
    Television Francaise 1 TF1
    +6,09 % 21.04.
    Flughafen Zuerich
    +0,67 % 21.04.
    Stolt-Nielsen
    +7,86 % 21.04.
    Diversified Healthcare Trust Registered of Benef Interest
    +1,39 % 21.04.
    Seven Hills Realty Trust
    +10,26 % 21.04.
    The RMR Group (A)
    +6,93 % 21.04.
    Industrial Logistics Properties Trust Registered of Benef Interest
    +1,01 % 21.04.
    Allreal Holding
    +2,22 % 21.04.
    Agree Realty Depositary Shs (A)
    - 21.04.
    Prospect Capital 5.35 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    +7,76 % 21.04.
    L E Lundbergfoeretagen (B)
    +0,78 % 21.04.
    Erste Group Bank
    +9,98 % 22.04.
    APA Corporation
    +3,60 % 22.04.
    LTC Properties
    +6,61 % 22.04.
    Argan
    +2,61 % 22.04.
    Proximus
    +18,99 % 22.04.
    Vivendi
    +2,54 % 22.04.
    Lennar Registered (A)
    +1,28 % 22.04.
    Lowe's Companies
    +2,05 % 22.04.
    PagSeguro Digital Registered (A)
    - 22.04.
    Levi Strauss & Registered (A)
    +2,74 % 22.04.
    SKF (B)
    +3,27 % 22.04.
    DWS Municipal Income Trust
    +6,32 % 22.04.
    Getinge (B)
    +1,90 % 22.04.
    Lennar (B)
    +1,38 % 22.04.
    Cloetta (B)
    +5,49 % 22.04.
    DE INVESTMENTS/COM
    +4,81 % 22.04.
    Fresnillo
    +1,49 % 23.04.
    Rolls-Royce Holdings
    - 23.04.
    BAE Systems
    +0,94 % 23.04.
    Legal & General Group
    +8,48 % 23.04.
    CVS Health
    +3,18 % 23.04.
    Sabre Insurance Group
    +5,86 % 23.04.
    Sampo Registered (A)
    +4,54 % 23.04.
    Alfa Laval
    +1,60 % 23.04.
    Aena SME
    +3,44 % 23.04.
    Rightmove
    +1,66 % 23.04.
    Galenica
    +1,51 % 23.04.
    Derwent London REIT
    +3,76 % 23.04.
    Bridgepoint Group
    +2,99 % 23.04.
    FS Credit Opportunities
    +11,38 % 23.04.
    Drax Group
    +4,48 % 23.04.
    Cibus Nordic Real Estate
    +6,90 % 23.04.
    TORTOISE ENERGY/COM NEW
    +8,33 % 23.04.
    Hiscox
    +2,45 % 23.04.
    Western Asset Diversified Income Fund Registered of Benef Interest
    +11,90 % 23.04.
    Foresight Solar Fund
    +9,38 % 23.04.
    Spirax-Sarco Engineering
    +1,96 % 23.04.
    M.P. Evans Group
    +5,34 % 23.04.
    Putnam Master I/Sh USD
    +8,18 % 23.04.
    International Public Partnerships
    +6,49 % 23.04.
    CITN INV/PAR VTG FPD 0.25
    +5,08 % 23.04.
    Rotork
    +2,29 % 23.04.
    Shaftesbury Capital
    +2,38 % 23.04.
    TwentyFour Select Monthly Income Fund Ptg.Shs
    +9,83 % 23.04.
    PUTNAM MANAGED/SH
    +4,64 % 23.04.
    ABRN ASIA/NPV VTG FPD
    +5,69 % 23.04.
    Grafton Group
    +3,61 % 23.04.
    Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc
    +4,98 % 23.04.
    SRH TOTAL RETUR/COM
    +3,73 % 23.04.
    PPHE Hotel Group
    +2,69 % 23.04.
    TwentyFour Income Fund Ltd
    +10,17 % 23.04.
    Wickes Group
    +7,01 % 23.04.
    Harworth Group
    +1,05 % 23.04.
    AZZ
    +1,46 % 23.04.
    Putnam Mun Oppt/Sh USD
    +4,21 % 23.04.
    Stelrad Group
    +5,59 % 23.04.
    Invesco Bond Income Plus Limited Cap Capitalisation
    +6,79 % 23.04.
    The Bankers Investment Trust
    - 23.04.
    Putnam Prem Inc/Sh USD
    +9,52 % 23.04.
    AVI Japan Opportunity Trust PLC
    +1,37 % 23.04.
    Secure Trust Bank
    +3,59 % 23.04.
    Airea
    +1,64 % 23.04.
    Schroder Oriental Income Fund
    +4,62 % 23.04.
    JPMN CLAV/PAR VTG FPD 0.25
    +6,25 % 23.04.
    Mortgage Advice Bureau (Holdings)
    +3,57 % 23.04.
    E.ON
    +3,95 % 24.04.
    Beiersdorf
    +0,74 % 24.04.
    Procter & Gamble
    +2,53 % 24.04.
    BAWAG Group
    +8,33 % 24.04.
    Tomra Systems
    +1,32 % 24.04.
    Oesterreichische Post
    +5,55 % 24.04.
    Coca-Cola Consolidated
    +0,31 % 24.04.
    ABN AMRO Bank
    +9,51 % 24.04.
    Koninklijke Vopak
    +3,94 % 24.04.
    nVent Electric
    +1,05 % 24.04.
    Orkla
    +7,59 % 24.04.
    Concentrix Corporation
    +2,05 % 24.04.
    Unum Group
    +2,93 % 24.04.
    Swedencare
    +0,42 % 24.04.
    Mips
    +1,52 % 24.04.
    CSW Industrials
    +0,45 % 24.04.
    Calavo Growers
    +1,88 % 24.04.
    NSI
    +7,98 % 24.04.
    NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund of Beneficial Interest
    +11,58 % 24.04.
    Friedman Industries
    +0,64 % 24.04.
    Vetropack Holding Ltd. Registered (A)
    +3,15 % 24.04.
    Signet Jewelers
    +1,16 % 24.04.
    Trelleborg (B)
    +1,74 % 24.04.
    Investment Oeresund
    +6,00 % 24.04.
    Heba Fastighets Registered (B)
    +1,61 % 24.04.

    Die Dividendenrenditen in der KW 17 / 2026 reichen von +0,31 % bei Coca-Cola Consolidated bis +18,99 % bei der Proximus Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 17 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 17 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im April 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im April, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



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