DAX-FLASH
Jüngster Dax-Anstieg Makulatur - Hin und Her im Iran-Krieg
- Dax fällt nach Schließung der Straße von Hormus
- US-Militär griff iranischen Frachter vor Hormus an
- Unsicherheit verlängert Erholung der Energiemärkte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Feierlaune der Anleger vom Freitag weicht am Montag der Katerstimmung. Nachdem vor dem Wochenende Meldungen über die Öffnung der Straße von Hormus den Dax über 24.700 Punkte getrieben hatten, geht es am Montag schon wieder bergab ab, weil der Iran die für den Welthandel so wichtige Meerstraße wieder geschlossen hat. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex weniger als zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,3 Prozent tiefer auf 24.383 Punkte.
Kurz nach einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verhandlungsbereitschaft mit Teheran hat zudem das US-Militär einen iranischen Frachter angegriffen. Das Schiff habe versucht, die US-Seeblockade zu durchbrechen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Kurz vor dem Ablaufen der Waffenruhe am Mittwoch sieht Teheran laut der Staatsagentur Irna "keine aussichtsreiche Perspektive für seriöse Verhandlungen" mit den USA.
"Alles, was die Börsen am Freitag gefeiert haben, ist aktuell wieder hinfällig", schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Situation in der Straße von Hormus bleibt unübersichtlich. Zudem ist zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht klar, wann die USA und der Iran wieder miteinander reden werden." Die Phase der Unsicherheit gehe in die Verlängerung. Die Normalisierung der Energiemärkte werde noch weiter nach hinten verschoben./ajx/stk
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Toller Zock – live und in Farbe, ganz ohne Stop-Loss. Quasi ein Lehrbuchbeispiel… nur halt das Kapitel „Wie man’s garantiert nicht macht“.
Ganz großes Kino: erst die kleinen Scalps einsammeln wie Dividendenaristokrat im Daytrading-Modus, und dann kommt der epische Orpheus-Trade – einmal tief in die Unterwelt des Depots abgestiegen, Drawdown inklusive, aber zurückkommen? Optional.
Stop-Loss wäre hier ja auch nur störend gewesen, hätte die Dramaturgie komplett ruiniert. Stattdessen: Buy & Hope, Diamond Hands bis zur Nachschusspflicht. Der Schein schmilzt, aber die Überzeugung bleibt stabil – das nennt man dann wohl fundamentale Resilienz.
Beste Darstellung wirklich: erst Performance feiern, dann Risiko vergessen und am Ende den Markt verantwortlich machen. Lehrreich – nur halt eher als abschreckendes Beispiel.
Ich habe noch nichts verkauft denn meine OS PK41MP / GV8T53 / UP13WN / und UG9ZKO haben eventuell die verursachten Verluste von DU92EM längst eingespielt . Also macht euch keine Sorgen meine Depots haben mittlereile eine 4 vorne stehen . Im übrigen hatte ich die OS alle gepostet auch per BM .