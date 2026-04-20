Ecograf - Mitsubishi Chemical-Deal öffnet Tür für große Batterie-Partnerschaft

EcoGraf Limited (ASX EGR / WKN A2PW0M) rückt mit einem neuen Memorandum of Understanding einen Schritt näher an die kommerzielle Einbindung seiner zukünftigen Graphitprodukte in die Batterieanoden-Wertschöpfungskette heran. Das Unternehmen hat mit Mitsubishi Chemical Corporation eine nicht bindende Vereinbarung unterzeichnet, die die weitere Zusammenarbeit bei Lieferung, Qualifizierung und möglicher langfristiger Vermarktung verschiedener Graphitprodukte strukturiert. Für EcoGraf ist der Schritt vor allem deshalb bedeutsam, da Mitsubishi Chemical zu den wichtigen globalen Anbietern von Batterieanodenmaterialien zählt und damit genau in jenem Markt aktiv ist, den EcoGraf mit seiner vertikal integrierten Strategie adressiert.

Im Zentrum der Vereinbarung stehen natürlicher Flockengraphit, nicht gereinigter sphärischer Graphit sowie gereinigter sphärischer Graphit. Diese Materialien sind für die Produktion von Batterieanoden von Bedeutung, da Graphit nach wie vor der zentrale Rohstoff in vielen Anoden aktiver Materialien ist. EcoGraf positioniert sich dabei nicht nur als möglicher Rohstofflieferant, sondern will mehrere Verarbeitungsschritte entlang der Wertschöpfungskette abdecken – vom Graphitprojekt über mechanische Formgebung bis hin zur chemiefreien Reinigungstechnologie – mit eigener Flusssäure freier Methode.

EcoGraf baut Kooperation mit Mitsubishi Chemical aus

Das neue MOU knüpft an eine frühere Absichtserklärung zwischen EcoGraf und Mitsubishi Chemical an. Auf dieser Grundlage hatten beide Unternehmen bereits umfangreiche technische Gespräche geführt und Produktmuster bewertet. Die nun geschlossene Vereinbarung schafft dafür einen breiteren Rahmen und definiert den weiteren Prozess in Richtung technischer Qualifizierung und möglicher kommerzieller Zusammenarbeit.

Vorbehaltlich der laufenden technischen Bewertung sieht das MOU vor, dass Mitsubishi Chemical eine langfristige Produktverkaufsvereinbarung prüfen wird. Dabei geht es um bis zu 10.000 Tonnen pro Jahr an nicht gereinigtem und/oder gereinigtem sphärischem Graphit. Alternativ ist eine Menge von rund 16.500 Tonnen pro Jahr an natürlichem Flockengraphit der Körnung minus 100 Mesh genannt.

Diese Größenordnung zeigt, dass es sich nicht nur um eine punktuelle technische Prüfung handelt. Vielmehr wird ein potenzieller kommerzieller Rahmen ausgelotet, der bei erfolgreicher Qualifizierung für EcoGraf erhebliche Bedeutung innerhalb der geplanten Batterieanodenstrategie haben könnte. Gleichzeitig bleibt die Vereinbarung nicht bindend, sodass die nächsten Schritte von den weiteren technischen Ergebnissen und kommerziellen Abstimmungen abhängen.

Vertikale Strategie von EcoGraf im Batterieanodenmarkt

Die Vereinbarung unterstützt EcoGrafs Ziel, ein vertikal integriertes Geschäft mit Batterieanodenmaterialien aufzubauen. Dazu gehört zunächst das Epanko-Graphitprojekt in Tansania, das als Rohstoffbasis dienen soll. Ergänzend plant EcoGraf eine mechanische Formgebungsanlage in Tansania, in der nicht gereinigter sphärischer Graphit hergestellt werden soll. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen den Aufbau von EcoGraf HFfree®-Reinigungsanlagen, darunter auch eine geplante Reinigungsanlage in Japan.

Gerade dieser Aufbau über mehrere Stufen hinweg ist für die Einordnung der Mitsubishi-Vereinbarung wichtig. EcoGraf will nicht allein natürlichen Graphit liefern, sondern Materialien bereitstellen, die näher an den Anforderungen von Batterieanodenherstellern liegen. Sphärischer Graphit entsteht durch mechanische Formgebung und ist ein wesentlicher Zwischenschritt auf dem Weg zu Anodenmaterialien. Die Reinigung stellt anschließend eine weitere Qualitätsstufe dar, um die Anforderungen der Batterieindustrie zu erfüllen.

Die mögliche Anlage in Japan passt in diesen Zusammenhang, weil Mitsubishi Chemical dort mit Batterieanodenmaterialien aktiv ist. Der japanische Konzern gilt als größtes Chemieunternehmen des Landes und ist in verschiedenen chemischen Industrien tätig, darunter Petrochemie und Kohlenstoffprodukte. Zudem verfügt Mitsubishi Chemical über weltweite Produktionsstandorte und beliefert als Anbieter von Anodenaktivmaterialien auch Original Equipment Manufacturers, also OEMs.

Mitsubishi Chemical als wichtiger Industriepartner

Für EcoGraf hat die Zusammenarbeit mit Mitsubishi Chemical einen klaren industriellen Bezug. Mitsubishi Chemical hatte eine Erweiterung seiner Batterieanodenfabrik in Kagawa in Japan angekündigt. Damit ist der Konzern in einem Marktsegment aktiv, das durch die globale Batterieproduktion, Elektromobilität und Energiespeicher weiter an Bedeutung gewinnt. EcoGraf kann sich über die Vereinbarung in den Qualifizierungsprozess eines etablierten Anodenmaterialherstellers einbringen.

Managing Director Andrew Spinks ordnet das MOU als Formalisierung der fortgesetzten Zusammenarbeit ein. Aus Unternehmenssicht spiegelt die Vereinbarung den positiven technischen Austausch zwischen beiden Teams wider und schafft einen strukturierten Weg, um Einsatzmöglichkeiten für EcoGrafs Batterieanodenmaterialien weiter zu bewerten. Gleichzeitig betont EcoGraf das Ziel, langfristige Beziehungen zu führenden Anoden- und Batterieherstellern aufzubauen.

Wichtig ist dabei die Reihenfolge der nächsten Schritte. Zunächst stehen die technische Evaluierung und Produktqualifizierung im Mittelpunkt. Erst wenn diese Prozesse zufriedenstellend verlaufen, könnten daraus verbindlichere kommerzielle Vereinbarungen entstehen. Für EcoGraf bleibt das MOU damit ein Zwischenschritt zwischen technischer Zusammenarbeit und möglicher langfristiger Abnahmebeziehung.

Graphit-Lieferkette rückt stärker in den Fokus

Die Vereinbarung zeigt zugleich, wie sich EcoGraf innerhalb der Batterie-Rohstoffkette positioniert. Das Unternehmen verbindet ein Graphitprojekt in Tansania mit geplanten Verarbeitungskapazitäten und einer eigenen HFfree®-Reinigungstechnologie. Dadurch soll eine Lieferkette entstehen, die vom Naturflockengraphit bis zu höherwertigen Batterieanodenmaterialien reicht.

Für EcoGraf ist die Zusammenarbeit mit Mitsubishi Chemical daher mehr als eine einzelne Absichtserklärung. Sie fügt sich in eine Strategie ein, die auf technische Validierung, industrielle Partnerschaften und eine breitere Kommerzialisierung von Graphitprodukten abzielt. Die genannten möglichen Abnahmemengen liefern dabei einen ersten Hinweis darauf, welche Dimension eine spätere kommerzielle Beziehung erreichen könnte.

Das Unternehmen will weitere Informationen veröffentlichen, sobald sich die Vereinbarung vom MOU in die nächsten Schritte weiterentwickelt. Bis dahin bleibt entscheidend, wie die technischen Prüfungen der EcoGraf-Produkte ausfallen und ob daraus ein langfristiger Verkaufsrahmen für Naturflockengraphit, nicht gereinigten sphärischen Graphit oder gereinigten sphärischen Graphit entsteht.

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