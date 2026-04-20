EU-Gasversorgung bleibt anfällig

Europa bezieht wieder mehr russisches Gas, vornehmlich über ein LNG-Projekt in Sibirien. Analysten warnen, dass die Versorgung des Kontinents trotz teilweise gelungener Diversifizierung anfällig bleibt. Die Knappheit ebnet inländischen Projekten den Weg.

CanCambria Energy (ISIN: CA13740E1079, WKN: A3EKUB) wittert auf dem seit Jahren explorierten Tiefengasprojekt Kiskunhalas im Süden Ungarns mehr Möglichkeiten als bislang angenommen. Innerhalb des Konzessionsgebiets wurde ein 350 km² großer, oberflächennaher Trend mit hohem Potenzial identifiziert.

Laut CEO Dr. Paul Clarke werden Kohlenwasserstoff-Entdeckungen in der Regel durch den Einsatz neuer Explorationstechnologien in bekannten Becken gemacht. Genau diese Chance sieht CanCambria bei Kiskunhalas. Obwohl das Gebiet derzeit nicht durch moderne 3D-Seismikdaten abgedeckt ist, konnten anhand älterer 2D-Seismikmessungen mehrere vielversprechende Lagerstätten und Explorationsgebiete abgegrenzt werden. Nun wurde ein externer Dienstleister mit einer Studie zu bestehenden Öl- und Gasfeldern im gesamten Konzessionsgebiet beauftragt.

Renaissance bei Investitionen

Clarke sieht diese flachen Lagerstätten als aussichtsreich, da sie in der gesamten Region und angrenzend an CanCambrias Flächen eine Renaissance von Aktivitäten und Investitionen erleben, angetrieben durch hohe Rohstoffpreise. Diese Ziele sollen daher für CanCambria kostengünstigere und schnellere Bohrungen ermöglichen und das Potenzial für mehrere Satellitenlagerstätten entlang eines breiteren Trends bieten. Und genau ist sind bei Europas Gaskunden derzeit besonders gefragt, wenn es um zuverlässige und geopolitisch unproblematische Lieferungen geht.

EU will russisches Gas verbannen – und steigert Importe

„Ab heute wird der EU-Energiemarkt stärker, widerstandsfähiger und diversifizierter sein.“ Diesen Satz sagte Michael Damianos, Minister der Republik Zypern für Energie, Handel und Industrie im Januar. Der Anlass: Die 27 EU-Mitgliedstaaten hatten die Verordnung zur Einstellung der Einfuhren von Pipeline-Gas und Flüssigerdgas (LNG) aus Russland in die EU förmlich angenommen.

Knapp drei Monate später könnte die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit nicht größer sein. Tatsächlich hat die EU die Gasimporte aus Russland wieder gesteigert. Der Block nahm in den ersten drei Monaten des Jahres 97 % der Ladungen aus dem riesigen Yamal-LNG-Projekt in Sibirien ab. Laut Daten des Energieforschers Kpler stiegen die Importe aus dem Yamal-LNG-Projekt in Sibirien (über das der Großteil der russischen Lieferungen in die EU erfolgt) im ersten Quartal im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2025 um 17 % auf 5 Millionen Tonnen.