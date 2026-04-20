Wackeliges Kaufsignal

Nun rückt ein anderer kritischer Punkt in den Fokus: das Rote Meer und die Meerenge Bab al-Mandab. Diese wichtige Route für den Welthandel wird von der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz im Jemen kontrolliert. Ein hochrangiger Vertreter der Huthis, Hussein al-Essi, brachte sogar eine mögliche Schließung dieser Meerenge ins Spiel. Sollte es dazu kommen, hätte das erhebliche Folgen, da diese Route den Suezkanal und damit Europa mit dem Indischen Ozean und Asien verbindet.

Doch die Euphorie hielt nicht lange an: Kurz darauf wurde die positive Nachricht wieder zurückgenommen. Das führte bereits am Wochenende im außerbörslichen Handel zu deutlichen Turbulenzen.

Für den Wochenstart sind das keine guten Voraussetzungen. Die geopolitische Lage bleibt angespannt und könnte den DAX erneut unter Druck setzen. Aus technischer Sicht gibt es allerdings auch positive Signale: Mit dem Anstieg über 24.480 Punkte wurde ein Kaufsignal ausgelöst. Mögliche nächste Ziele liegen bei 25.020 und 25.507 Punkten, weshalb eine Long-Position eröffnet wurde.

Gleichzeitig sollten Anleger die Risiken nicht aus den Augen verlieren. Auf der Unterseite gelten die gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 200 im Bereich zwischen 23.759 und 23.838 Punkten als wichtige Marken. Fallen die Kurse darunter, könnte ein Verkaufssignal entstehen, das den DAX in Richtung der Unterstützung bei 23.000 Punkten drückt. Außerdem gibt es noch eine offene Kurslücke aus Anfang September, die möglicherweise geschlossen wird.

Insgesamt gilt: Die Lage kann sich aktuell sehr schnell ändern. Wer investiert ist, sollte die Entwicklungen aufmerksam verfolgen und flexibel bleiben.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.702 Punkten

VDAX zeigt zurückgehende Nervosität

Fear& Greed Index bei 68 auf "Greed" gewechselt und weiter steigend

Tagesanalyse:

RSI: 64 - Buy MACD: 116 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 24.897 / 25.020 / 25.294 und 25.507 Punkten, nach unten bei 24.479 / 24.266 / 23.968 und 23.759 Punkten. Gaps bei 23.756 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Druck auf langfristige Trendverläufe nimmt ab - Risiko einer weltweiten Rezession weiter hoch - Ölknappheit schlägt weltweit durch! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, aber rückläufig VDAX-New der Deutschen Börse (17. April 2026): Bei 19,42% (steigend) (Vortag: 20,57%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 24.480 Punkten platzieren, Stopp bei 24.000 Punkten. Kursziel bei 25.020 Punkten - aktiv! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0FVD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,37 - 9,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.743,23 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.743,23 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.702,25 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 26,26 Kurschance: + 85 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8JGW Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,35 - 9,38 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.551,30 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.551,30 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.702,25 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,24 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.