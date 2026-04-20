Microsoft
Risikoappetit gestiegen
In der vergangenen Woche ist die Microsoft-Aktie bis in den Bereich von etwa 423,00 US-Dollar vorgestoßen, wo aktuell der Abwärtstrend verläuft. Sollte dieser nach oben durchbrochen werden, könnte dies ein Kaufimpuls für kurzfristig und auch mittelfristig orientierte Anleger sein.
Besonders wichtig ist dabei die Marke von 432,00 US-Dollar auf Wochenbasis. Wird diese klar überschritten, steigen die Chancen auf weitere Kursgewinne in Richtung 474,98 und später 492,37 US-Dollar. Das könnte für Anleger interessante Einstiegsmöglichkeiten bieten.
Mit etwas längerem Anlagehorizont erscheint sogar eine Rückkehr zu früheren Höchstständen bei 555,45 US-Dollar möglich.
Auf der anderen Seite sollten auch mögliche Rücksetzer einkalkuliert werden. Kurzfristig könnte der Kurs noch einmal auf 408,40 US-Dollar zurückfallen. Erst wenn diese Marke unterschritten wird, würde sich das Bild wieder eintrüben. In diesem Fall wären weitere Verluste bis in den Bereich von etwa 332,70 US-Dollar denkbar.
Insgesamt zeigt sich: Die Aktie steht an einem entscheidenden Punkt – mit Chancen auf steigende Kurse, aber auch weiterhin vorhandenen Risiken.
Trading-Strategie:
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LONG
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Stop-Buy-Order : 432,00 US-Dollar
Kursziele : 474,98/492,37 US-Dollar
Renditechance via DN0G6Y : 150 Prozent
Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen
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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
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Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DN0G6Y
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|3,47 - 3,48 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|382,376 US-Dollar
|Basiswert:
|Microsoft Corp.
|KO-Schwelle:
|382,376 US-Dollar
|akt. Kurs Basiswert:
|422,79 US-Dollar
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|492,37 US-Dollar
|Hebel:
|10,33
|Kurschance:
|+ 150 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU7SVR
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|3,65 - 3,66 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|465,1291 US-Dollar
|Basiswert:
|Microsoft Corp.
|KO-Schwelle:
|465,1291 US-Dollar
|akt. Kurs Basiswert:
|422,79 US-Dollar
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|9,79
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
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letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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