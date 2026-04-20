Risikoappetit gestiegen

Besonders wichtig ist dabei die Marke von 432,00 US-Dollar auf Wochenbasis. Wird diese klar überschritten, steigen die Chancen auf weitere Kursgewinne in Richtung 474,98 und später 492,37 US-Dollar. Das könnte für Anleger interessante Einstiegsmöglichkeiten bieten.

In der vergangenen Woche ist die Microsoft-Aktie bis in den Bereich von etwa 423,00 US-Dollar vorgestoßen, wo aktuell der Abwärtstrend verläuft. Sollte dieser nach oben durchbrochen werden, könnte dies ein Kaufimpuls für kurzfristig und auch mittelfristig orientierte Anleger sein.

Mit etwas längerem Anlagehorizont erscheint sogar eine Rückkehr zu früheren Höchstständen bei 555,45 US-Dollar möglich.

Auf der anderen Seite sollten auch mögliche Rücksetzer einkalkuliert werden. Kurzfristig könnte der Kurs noch einmal auf 408,40 US-Dollar zurückfallen. Erst wenn diese Marke unterschritten wird, würde sich das Bild wieder eintrüben. In diesem Fall wären weitere Verluste bis in den Bereich von etwa 332,70 US-Dollar denkbar.

Insgesamt zeigt sich: Die Aktie steht an einem entscheidenden Punkt – mit Chancen auf steigende Kurse, aber auch weiterhin vorhandenen Risiken.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 432,00 US-Dollar

Kursziele : 474,98/492,37 US-Dollar

Renditechance via DN0G6Y : 150 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0G6Y Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,47 - 3,48 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 382,376 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 382,376 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 422,79 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 492,37 US-Dollar Hebel: 10,33 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7SVR Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,65 - 3,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 465,1291 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 465,1291 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 422,79 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,79 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.