Kaufsignal jetzt möglich

Wenn sich die Lage zusätzlich entspannt und auch diese Marke überschritten wird, könnten mittelfristig sogar Kurse von bis zu 4.477 Punkten erreicht werden. Das würde Anlegern attraktive Renditechancen eröffnen.

Angesichts der aktuell angespannten geopolitischen Lage im Nahen Osten und möglicher Kursverluste zum Wochenstart empfiehlt es sich, bei Anlageentscheidungen vorsichtig zu sein und eher auf Wochenschlusskurse zu achten. Sollte der TecDAX dabei über 3.795 Punkte steigen, könnte das ein Signal für einen Ausbruch nach oben sein. In diesem Fall wären weitere Anstiege bis auf 3.994 Punkte denkbar.

Auf der anderen Seite sollten mögliche Rückschläge einkalkuliert werden. Kurzfristige Verluste zu Beginn der Woche könnten den TecDAX auf etwa 3.618 Punkte drücken, wo der 50-Wochen-Durchschnitt verläuft. Erst wenn dieser Bereich unterschritten wird, würde sich das Chartbild wieder deutlich verschlechtern. In diesem Fall wären weitere Rückgänge auf 3.433 sowie 3.322 Punkte wahrscheinlich.

Insgesamt gilt: Es gibt Chancen auf steigende Kurse, aber auch Risiken. Daher ist es wichtig, die weitere Entwicklung aufmerksam zu beobachten und Entscheidungen mit Bedacht zu treffen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 3.795 Punkte

Kursziele : 3.858/3.994 Punkte

Renditechance via DU98TY : 50 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU98TY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,38 - 3,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.433,29 Punkte Basiswert: TecDAX Index KO-Schwelle: 3.433,29 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.765,52 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3.994 Punkte Hebel: 10,53 Kurschance: + 50 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DV40NB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,39 - 3,59 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.079,49 Punkte Basiswert: TecDAX Index KO-Schwelle: 4.079,49 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.765,52 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,42 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.