    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Neue KI-Chips

    345 Aufrufe 345 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nicht Nvidia: Google setzt auf Chip-Allianz mit Marvell

    Google plant mit Marvell eine neue Generation von KI-Chips und könnte damit seine Position im Halbleitermarkt gegenüber Nvidia stärken.

    Für Sie zusammengefasst
    Neue KI-Chips - Nicht Nvidia: Google setzt auf Chip-Allianz mit Marvell
    Foto: Dall-E

    Im Rennen um die Vorherrschaft im milliardenschweren KI-Markt nimmt Alphabet einen neuen Anlauf: Laut The Information sondiert die Google-Mutter eine Partnerschaft mit Marvell Technology zur Entwicklung spezialisierter KI-Chips. Ziel ist es, die Effizienz beim Betrieb von KI-Modellen deutlich zu steigern und sich gegen Nvidia zu behaupten.

    Zwei neue Chips im Fokus

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    220,10€
    Basispreis
    1,79
    Ask
    × 10,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    180,60€
    Basispreis
    1,64
    Ask
    × 10,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Google soll gemeinsam mit Marvell an gleich zwei neuen Halbleiterlösungen arbeiten. Der erste Chip soll als sogenannte Memory Processing Unit (MPU) fungieren und eng mit Googles bestehenden Tensor Processing Units (TPUs) zusammenarbeiten. Ziel ist es, datenintensive Prozesse direkt im Speicher effizienter zu verarbeiten.

    Der zweite Chip ist eine speziell entwickelte TPU, die auf sogenannte Inference-Workloads zugeschnitten ist. Dabei geht es nicht mehr um das Training von KI-Modellen, sondern um deren Anwendung im Alltag – etwa bei Suchanfragen, Sprachassistenten oder generativer KI. Genau hier entstehen aktuell die größten Kosten im KI-Betrieb.

    Google fordert Nvidia im Chipmarkt heraus

    Der Schritt unterstreicht Googles Ambitionen, sich stärker als ernsthafte Alternative zu Nvidia zu positionieren. Dessen Grafikprozessoren (GPUs) dominieren bislang den globalen KI-Chipmarkt – sowohl beim Training als auch beim Betrieb von Modellen.

    Mit eigenen TPUs setzt Google auf eine enge Verzahnung von Hardware und Cloud-Diensten. Die geplante Kooperation mit Marvell könnte diesen Ansatz beschleunigen und gleichzeitig die Abhängigkeit von externen Zulieferern reduzieren.

    Google Cloud als Wachstumstreiber

    Die Entwicklung eigener KI-Chips ist eng mit den Wachstumszielen von Google Cloud verknüpft. Der Konzern steht unter Druck zu beweisen, dass die milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz auch tatsächlich in steigende Umsätze münden.

    TPUs spielen dabei eine zunehmend wichtige Rolle. Sie werden aktiv an Cloud-Kunden vermarktet und gelten als Differenzierungsmerkmal gegenüber Wettbewerbern wie Amazon Web Services oder Microsoft Azure. Effizientere Chips könnten die Margen verbessern und die Attraktivität der Plattform weiter erhöhen.

    Zeitplan: Prototyp bereits in Sicht

    Google und Marvell wollen das Design der neuen Memory Processing Unit bereits im kommenden Jahr abschließen. Anschließend soll der Chip in eine Testproduktion überführt werden. Ein konkreter Marktstarttermin ist bislang nicht bekannt.

    Börse reagiert positiv

    Die Aktie von Alphabet legte zuletzt um 1,68 Prozent zu und schloss bei 341,58 US-Dollar. Deutlich kräftiger fiel die Reaktion bei Marvell Technology aus, dessen Aktie 4,74 Prozent gewann und bei 139,69 US-Dollar schloss.

    Tipp aus der RedaktionDiese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. 

     *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neue KI-Chips Nicht Nvidia: Google setzt auf Chip-Allianz mit Marvell Google plant mit Marvell eine neue Generation von KI-Chips und könnte damit seine Position im Halbleitermarkt gegenüber Nvidia stärken.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     