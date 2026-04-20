Gold schwächelt Kurs rutscht auf 4.790,71 USD

Auf wallstreetONLINE zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment überwiegend bullisch. Gold um ca. 4.850 USD/oz; Wochenschluss über 4.800 USD bestätigt Aufwärtsmomentum. In den letzten 14 Tagen ca. +10% (Beitrag 2). ETF-Zuflüsse und verbesserte Stimmung unterstützen, Iran-Konflikt limitiert aber Erholung. Wells Fargo setzt bullische Ziele bis 8.000 USD; charttechnisch erste Hürden bei 4,9–5,0k. Kurzfristig optimistisch, geopolitische Risiken bleiben relevant.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 2.004,31USD. Heute notiert Gold bei 4.790,71USD. Ihr Einsatz wäre nun 23.902,1USD wert – ein Zuwachs von +139,02 %.

Informationen zu Gold

Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.