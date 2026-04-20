Silberpreis
Silberpreis bricht ein jetzt 79,70 USD
Verkaufsdruck bei Silber: Kurs sinkt deutlich auf 79,70 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,02 %
|1 Monat
|+9,44 %
|3 Monate
|-15,87 %
|1 Jahr
|+142,37 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,87794USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 79,70USD ein Wert von 3.079,80USD geworden – ein Gewinn von +207,98 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich zu Silber ein gemischtes, sachliches Anleger-Sentiment. Silber gilt primär als Industriemetall; Preisentwicklung hängt von Industrienachfrage, Rohstoffzyklus, Energie- und Förderkosten sowie Angebot/Nachfrage-Dynamik ab. Geopolitik wird diskutiert; einige Nutzer sehen Kaufgelegenheiten, andere warnen vor möglichen Korrekturen. Eine klare Richtung der letzten 14 Tage fehlt; konkrete Kursänderung wird nicht angegeben.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|376,35EUR
|+1,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|131,00EUR
|-1,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|271,26EUR
|-1,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|419,06EUR
|+3,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|109,97EUR
|+0,83 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|643,30EUR
|+3,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|395,24EUR
|+1,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,71EUR
|-1,15 %
|Long
|1
|0,00
|132,60EUR
|+0,08 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,998EUR
|-0,55 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.