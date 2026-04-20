Silberpreis bricht ein jetzt 79,70 USD

-1,35 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,02 % 1 Monat +9,44 % 3 Monate -15,87 % 1 Jahr +142,37 %

Abverkauf am Silbermarkt:in 24 Stunden, aktueller Kurs 79,70. Investoren ziehen Kapital ab.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,87794USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 79,70USD ein Wert von 3.079,80USD geworden – ein Gewinn von +207,98 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich zu Silber ein gemischtes, sachliches Anleger-Sentiment. Silber gilt primär als Industriemetall; Preisentwicklung hängt von Industrienachfrage, Rohstoffzyklus, Energie- und Förderkosten sowie Angebot/Nachfrage-Dynamik ab. Geopolitik wird diskutiert; einige Nutzer sehen Kaufgelegenheiten, andere warnen vor möglichen Korrekturen. Eine klare Richtung der letzten 14 Tage fehlt; konkrete Kursänderung wird nicht angegeben.