The FUTR Corporation hält am Dienstag, den 21. April, eine Telefonkonferenz für Investoren ab, um das Joint Venture im Bereich Digitalbanking und das Rekordquartal im Autohandel zu besprechen

Montreal, QC — 17. April 2026 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC | OTCQB: FTRCF | FWB: QA20), Entwickler der FUTR Agent App, die es Nutzern ermöglicht, ihre persönlichen Daten zu speichern, zu verwalten, darauf zuzugreifen und zu monetarisieren sowie intelligente Zahlungen zu tätigen („FUTR“ oder das „Unternehmen“), gab heute bekannt, dass das Unternehmen am Dienstag, den 21. April 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten wird, um zwei bedeutende aktuelle Entwicklungen zu erörtern: das Joint Venture des Unternehmens mit der EQIBank und die rekordverdächtige Leistung seines FUTR Payments-Autohändlernetzwerks – sowie die strategische Bedeutung beider Meilensteine für das Wachstum der Nutzerbasis der FUTR Agent App-Plattform.

Die Telefonkonferenz wird von Alex McDougall, dem Chief Executive Officer, geleitet. Mit dabei sind G. Scott Paterson, Chairman von The FUTR Corporation, Jason Blick, Chief Executive Officer der EQIBank, und Mindy Bruns, Chief Business Officer von FUTR Payments. Gemeinsam werden sie den Investoren einen umfassenden Überblick über die strategische Ausrichtung von FUTR, die Meilensteine für das kurzfristige Wachstum sowie die weitere Entwicklung des Unternehmens geben.

EQI-Joint-Venture: Grundlegende Infrastruktur für die breitere Vision von FUTR für die Plattform

Das kürzlich angekündigte geplante Joint Venture mit der EQIBank – an dem FUTR eine 75-prozentige Mehrheitsbeteiligung hält – stellt einen grundlegenden Schritt in der Entwicklung von FUTR zu einer KI-Agent-nativen digitalen Banking-Plattform dar. Die EQIBank, eine globale Banking-Plattform, wird als banktechnisches Rückgrat für die wachsende Produktpalette von FUTR dienen, die voraussichtlich Giro- und Sparkonten, Renditeoptimierung, Zugang zu globalen Währungen sowie durch Kryptowährungen besicherte Kredite umfassen wird. Diese Lösungen werden alle über die Agent-App von FUTR koordiniert, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und des Abschlusses der endgültigen Dokumente zum Joint Venture.