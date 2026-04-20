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    Charttechnischer Rückschlag

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    Mercedes-Benz mit Verkaufssignal: Aktie jetzt aus dem Depot schmeißen?

    Bei der Aktie von Fahrzeughersteller Mercedes-Benz ist es zu einem technischen Verkaufssignal gekommen. Was das für Anlegerinnen und Anleger jetzt bedeutet.

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    Charttechnischer Rückschlag - Mercedes-Benz mit Verkaufssignal: Aktie jetzt aus dem Depot schmeißen?
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Mercedes-Benz-Aktie mit Verkaufssignal: Was tun?

    Für Anlegerinnen und Anleger des Fahrzeugherstellers Mercedes-Benz ist das Börsenjahr 2026 angesichts einer Performance von -12,3 Prozent bislang nicht zufriedenstellend verlaufen. Zwar schütteten die Stuttgarter in der vergangenen Woche eine Bardividende in Höhe von 3,50 Euro je Aktie aus, was die Gesamtrendite etwas verbessert.

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    Doch der Dividendenabschlag nach der Hauptversammlung am vergangenen Donnerstag hat eine aus charttechnischer Perspektive unerwünschte Nebenwirkung. In der Aktie ist es dadurch zu einem Verkaufssignal gekommen. Das erinnert stark an die Deutsche Telekom, wo der Dividendenabschlag ebenfalls zu einer Eintrübung des Chartbildes und damit zu weiteren Verlusten geführt hat.

    Ist bei Mercedes-Benz jetzt eine Wiederholung dieses Falls zu befürchten oder wird sich die Aktie einem Abverkauf entziehen können? Dazu der Blick auf den Chart und wie sich Anlegerinnen und Anleger verhalten sollten.

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    Dividendenabschlag kommt zur Unzeit

    Nicht nur in diesem Jahr, aber auch darüber hinaus gehörte die Mercedes-Benz-Aktie zu den Underperformern am deutschen Aktienmarkt. Die traurige Bilanz nach 3 Jahren ist ein Minus von 22,8 Prozent. Darüber hinaus sieht es kaum besser aus. Mit viel gutem Willen befindet sich das Papier in einem übergeordneten Seitwärtstrend, seit einem Doppel-Top bei rund 75 Euro vor rund 2 Jahren dominieren jedoch die Verluste und damit ein Abwärtstrend.

    Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder zu anhaltenden Erholungsversuchen, so zum Beispiel in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres. Diese Gewinne konnte Mercedes-Benz jedoch nicht halten, da es bei rund 62,50 Euro erneut zu einem Doppel-Top gekommen ist. Außerdem lagen sowohl im Relative-Stärke-Index (RSI) als auch im Trendstärkeindikator MACD bearishe Divergenzen vor.

    In den vergangenen Wochen prägten daher Kursverluste das Bild, wobei der Ausbruch des Iran-Krieges zu einer Abwärtstrendverschärfung führte, da mit dem Unterstützungsbereich um 55 Euro auch die 200-Tage-Linie aufgegeben werden musste. Die seit Juni letzten Jahres bestehende Aufwärtstrendlinie konnte zwischenzeitlich zwar zurückerobert werden. Doch der Dividendenabschlag führte zum Unterschreiten der Trendlinie per Gap-Down.

    Nicht ein, sondern gleich zwei Verkaufssignale

    Damit liegen gleich zwei Verkaufssignale vor, denn die anhaltenden Kursverluste haben bei den gleitenden Durchschnitten zu einem Death Cross geführt – dem ersten seit mehr als einem Jahr. Schon damals weitete die Aktie ihre Kursverluste anschließend noch einmal deutlich aus.

    Die gegenwärtige technische Schwäche wird außerdem durch einen schwachen RSI und einen MACD, dem es im jüngsten Erholungsversuch noch nicht einmal gelungen ist, die Nulllinie zurückzuerobern (und damit einen neuen Aufwärtstrend der Aktie anzuzeigen), unterstrichen.

    Aktie verfügt über solide Unterstützung

    Trotzdem könnte das weitere Abwärtspotenzial der Aktie erst einmal begrenzt bleiben, denn um 50 Euro haben sich in der Vergangenheit immer wieder Käuferinnen und Käufer gezeigt. Außerdem liegt der RSI bereits nahe dem überverkauften Bereich, was weitere Abgaben zur Unterseite begrenzen dürfte. Ähnlich wie bei VW könnte das Death Cross daher ein Signal dafür sein, dass das Schlimmste für die Aktie bereits ausgestanden ist.

    Für Kurse nachhaltig unter 50 Euro sollten Anlegerinnen und Anleger diese These aber auf den Prüfstand stellen. In diesem Fall drohen Abgaben bis 48 Euro. Anschließend wären auch neue Mehrjahrestiefs und damit weitere Verkaufssignale denkbar. Prozyklische Kaufsignale hingegen liegen erst oberhalb von 55 beziehungsweise 55,50 Euro vor. Zwischen rund 50 und 55 Euro ist die Aktie daher überwiegend neutral einzuschätzen.

    Fazit: Kein Grund zur Panik, aber generelle Fragen zum Investment-Case

    Bei Mercedes-Benz ist es in der vergangenen Woche zu einem Death Cross und damit zu einem technischen Verkaufssignal gekommen. Akuter Handlungsbedarf besteht jedoch noch keiner, da das Papier im Bereich von 50 Euro über eine solide Unterstützung verfügt und der RSI darauf hindeutet, dass das Gröbste bereits ausgestanden sein könnte. Das bedeutet jedoch noch gleichzeitig, dass jetzt wieder mit steigenden Kursen zu rechnen ist. Die Aktie dürfte erst einmal seitwärts tendieren.

    Mittel- und langfristig sollten sich Anlegerinnen und Anleger generell die Frage stellen, warum sie hier überhaupt investiert sind. Die Aktie hat in den vergangenen Jahren kaum Rendite geboten und das hier gebundene Kapital verursacht hohe Opportunitätskosten. Selbst aus fundamentaler Perspektive besteht kaum Aufwärtspotenzial. Die Stuttgarter sind für 2026 mit dem 9,1-Fachen ihrer erwarteten Gewinne bewertet. Das entspricht genau dem 10-Jahres-Mittel.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 51,72EUR auf Tradegate (20. April 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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