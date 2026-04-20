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    Erzeugerpreise sinken kaum noch - Iran-Krieg zeigt Wirkung

    Für Sie zusammengefasst
    • Erzeugerpreise März in Deutschland nur −0,2 Prozent
    • Monatsvergleich Erzeugerpreise stiegen um 2,5 Prozent
    • Energiepreise im Monatsvergleich stark plus 7,5 Prozent
    Deutschland - Erzeugerpreise sinken kaum noch - Iran-Krieg zeigt Wirkung
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    WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind die Erzeugerpreise im März kaum noch gefallen. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, gingen im Jahresvergleich geringfügig um 0,2 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten waren im Schnitt von einem stärkeren Rückgang um 1,2 Prozent ausgegangen, nach minus 3,3 Prozent im Februar.

    Im Monatsvergleich ging es mit den Preisen überraschend deutlich nach oben: In dieser Betrachtung stiegen die Erzeugerpreise um 2,5 Prozent, während Analysten im Durchschnitt nur einen Anstieg um 1,4 Prozent erwartet hatten. "Die Auswirkungen der Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten waren dabei insbesondere in deutlichen Preisanstiegen bei Mineralölerzeugnissen im Vorjahresvergleich und starken Preisanstiegen bei fast allen Energieprodukten im Vormonatsvergleich sichtbar", heißt es in der Mitteilung.

    Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise im Bergbau, im Verarbeitenden Gewerbe sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft für Produkte von Herstellern - bevor diese in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise wirken sich daher auch auf die Verbraucherpreise aus.

    Energie war im März nur noch um 3,2 Prozent billiger als vor einem Jahr. In den Monaten zuvor sind die Rückgänge deutlich stärker ausgefallen. Im Februar war Energie im Jahresvergleich noch 12,5 Prozent günstiger.

    Im Monatsvergleich kletterten die Energiepreise im März um 7,5 Prozent und damit so stark wie seit August 2022 nicht mehr. Insbesondere die Preise für Mineralölerzeugnisse stiegen durch die Kriegshandlungen im Iran und Nahen Osten besonders stark an, während es bei anderen Energieträgern wie Erdgas und elektrischen Strom vor allem durch längerfristige Verträge und Preisbildungsmechanismen vergleichsweise geringe Preissteigerungen gab./jkr/stk




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