JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Die platzierte Wandelschuldverschreibung und der Ausbau der Kapazitäten in Malaysia seien Vorbereitungen auf mittelfristig enorm anziehendes Wachstum im Bereich Optoelektronik und Galliumnitrid (GaN), schrieb Om Bakhda am Sonntag. Die Auftragsstärke im ersten Quartal biete bereits einen Vorgeschmack./rob/ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 43,13EUR auf Tradegate (20. April 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Om Bakhda

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00 € , was einem Rückgang von -20,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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