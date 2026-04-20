JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Die platzierte Wandelschuldverschreibung und der Ausbau der Kapazitäten in Malaysia seien Vorbereitungen auf mittelfristig enorm anziehendes Wachstum im Bereich Optoelektronik und Galliumnitrid (GaN), schrieb Om Bakhda am Sonntag. Die Auftragsstärke im ersten Quartal biete bereits einen Vorgeschmack./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 43,13EUR auf Tradegate (20. April 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Om Bakhda
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Om Bakhda
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
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