Siemens Aktie schwach im Handel - 20.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die Siemens Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,41 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,43 %, geht es heute bei der Siemens Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Siemens Aktionäre einen Verlust von -4,56 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um +7,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,96 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +1,68 % gewonnen.

Siemens Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,58 % 1 Monat +13,96 % 3 Monate -4,56 % 1 Jahr +29,43 %

Informationen zur Siemens Aktie

Stand: 20.04.2026, 08:41 Uhr

Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 193,08 Mrd. € wert.

Die Industrie fordert auf der Hannover Messe von der Bundesregierung spürbare Reformen. "An die Stelle von kurzfristigem Krisenmanagement müssen durchdachte, strukturelle Reformen treten, die dauerhafte Wachstumsimpulse schaffen", sagte der …

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Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.