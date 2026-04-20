TUI Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 20.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Sie fällt um -3,64 % auf 7,2560€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,47 %, geht es heute bei der TUI Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei TUI, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -17,93 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um +3,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TUI -19,76 % verloren.

TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,20 % 1 Monat +6,99 % 3 Monate -17,93 % 1 Jahr +15,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Stand: 20.04.2026, 08:41 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des Hormus-Vorfalls auf TUI: Zwei betroffene Schiffe entsprechen rund ein Viertel der Flotte, was die Jahres-Guidance und operative Kapazität gefährden und damit Kursrisiken schafft. Hohe Treibstoffkosten und Lieferengpässe könnten kurzfristig Druck auf den Kurs ausüben. Eine Neubewertung der Guidance Mitte Mai wird als potenziell kursentscheidend gesehen; einige sehen zudem Markt-/Öl‑Manipulationsrisiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,69 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von TUI

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,42 %. Booking Holdings notiert im Minus, mit -1,04 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -0,38 %.

TUI Aktie jetzt kaufen?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.