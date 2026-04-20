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    Verbio Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 20.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Verbio Aktie bisher um +6,10 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Verbio Aktie.

    Besonders beachtet! - Verbio Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 20.04.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Wie hat sich die Verbio-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Verbio Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,10 % auf 37,92. Damit gewinnt die Aktie +2,18  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,64 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,92, mit einem Plus von +6,10 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Verbio einen Gewinn von +52,29 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -2,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Verbio um +78,98 % gewonnen.

    Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,86 %
    1 Monat +4,92 %
    3 Monate +52,29 %
    1 Jahr +313,28 %
    Stand: 20.04.2026, 08:42 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Abhängigkeit der Verbio-Aktie vom Ölpreis sowie um die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen (Iran-Konflikt, Hormuz) auf Kurs und Fundamentaldaten. Diskutiert werden mögliche Kursziele und Short-Term-Szenarien (40-Euro-Niveau, 50–60 Euro kurzfristig bei Eskalation), THG-Quoten-/Biochemikalienerlöse als Chance und technische bzw. Bewertungsaspekte. Einige sehen Potenzial, andere warnen vor Zockerei.

    Zur Verbio Diskussion

    Informationen zur Verbio Aktie

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    Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verbio

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    -0,73 %
    +12,97 %
    +333,66 %
    +120,59 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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