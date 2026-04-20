Verbio Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 20.04.2026

Die Verbio Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,10 % auf 37,92€. Damit gewinnt die Aktie +2,18 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,64 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,92€, mit einem Plus von +6,10 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Verbio einen Gewinn von +52,29 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -2,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Verbio um +78,98 % gewonnen.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,86 % 1 Monat +4,92 % 3 Monate +52,29 % 1 Jahr +313,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 20.04.2026, 08:42 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Abhängigkeit der Verbio-Aktie vom Ölpreis sowie um die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen (Iran-Konflikt, Hormuz) auf Kurs und Fundamentaldaten. Diskutiert werden mögliche Kursziele und Short-Term-Szenarien (40-Euro-Niveau, 50–60 Euro kurzfristig bei Eskalation), THG-Quoten-/Biochemikalienerlöse als Chance und technische bzw. Bewertungsaspekte. Einige sehen Potenzial, andere warnen vor Zockerei.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,42 Mrd. € wert.

Auf kräftige Gewinne am Freitag dürften angesichts der erneuten Eskalation der Lage in Nahost zum Wochenstart kräftige Verluste folgen. Die Situation in der Straße von Hormus ist weiterhin unübersichtlich und stark angespannt. Nachdem der Iran am …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,95 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.