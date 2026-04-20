Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 20.04.2026

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,81 % auf 136,18€. Damit verliert die Aktie -5,40 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,08 %, geht es heute bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -5,41 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +25,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,39 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +1,68 % gewonnen.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +25,46 % 1 Monat +11,39 % 3 Monate -5,41 % 1 Jahr -51,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Stand: 20.04.2026, 08:42 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um MicroStrategy als Hebel auf Bitcoin: Mitglieder debattieren, ob MSTR die BTC‑Performance effizient hebelt oder wegen hoher Verschuldung und Bilanzrisiken zu riskant ist. Diskutiert werden Kursimplikationen von Bitcoin‑News (Kaufaktionen, Promi‑Bestände), Saylor‑Äußerungen, Bewertungs- und Bilanzwirkungen des BTC‑Hodlings sowie fundamentale vs. technische Risiken und Chancen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 327 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,16 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,88 %. IBM notiert im Minus, mit -0,72 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,96 %. Oracle verliert -1,05 % SAP notiert im Plus, mit +0,57 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.