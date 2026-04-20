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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Rohstoff - Aktie gewinnt kräftig - 20.04.2026

    Am 20.04.2026 ist die Deutsche Rohstoff Aktie, bisher, um +5,85 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Rohstoff Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Rohstoff - Aktie gewinnt kräftig - 20.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

    Deutsche Rohstoff Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.04.2026

    Die Deutsche Rohstoff Aktie konnte bisher um +5,85 % auf 90,50 zulegen. Das sind +5,00  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Rohstoff Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -9,52 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 90,50, mit einem Plus von +5,85 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Deutsche Rohstoff Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +95,29 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um -9,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,36 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Rohstoff auf +78,10 %.

    Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,38 %
    1 Monat -2,36 %
    3 Monate +95,29 %
    1 Jahr +166,06 %
    Stand: 20.04.2026, 08:43 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion aktuell um DRAG, Kursentwicklung und Bewertung im Licht des Öl- und Metallgeschäfts. Bewertungen basieren teils auf Forward-Curve-Reserven und Discounting, während Ölpreise langfristig über 100 USD bleiben könnten; Almonty-Teilverkauf, Hedging-Floor und Dividendenaussichten beeinflussen die Kalkulation. Debatten um zukünftige Standbeine, geopolitische Risiken und potenzielle Gewinnmitnahmen prägen das Sentiment.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Rohstoff eingestellt.

    Zur Deutsche Rohstoff Diskussion

    Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

    Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 450,49 Mio. € wert.

    Gerresheimer, COMPASS Pathways & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,45 %. Equinor notiert im Plus, mit +3,52 %. ENI notiert im Plus, mit +1,88 %. Shell legt um +1,61 % zu TotalEnergies notiert im Plus, mit +1,69 %.

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    Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Rohstoff

    +5,85 %
    -9,38 %
    -2,36 %
    +95,29 %
    +166,06 %
    +204,20 %
    +619,01 %
    +506,92 %
    +977,00 %
    ISIN:DE000A0XYG76WKN:A0XYG7
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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