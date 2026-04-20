ITM Power - Aktie schießt in die Höhe +6,29 % - 20.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von ITM Power. Mit einer Performance von +6,29 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +46,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ITM Power Aktie. Nach einem Plus von +46,67 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,6400€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die ITM Power Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +121,63 %.

Allein seit letzter Woche ist die ITM Power Aktie damit um +99,38 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +118,64 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ITM Power +125,02 % gewonnen.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +99,38 % 1 Monat +118,64 % 3 Monate +121,63 % 1 Jahr +375,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 20.04.2026, 08:43 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ITM Power vor allem um Kursentwicklung und Bewertung: vorbörsliche Kurssteigerungen, Short-Seller- oder Cover-Hypothesen und mögliche Bewegungen am Montag; Diskussion zur Anteilseigner-Struktur und zur fundamentalen Perspektive bei wachsenden Umsätzen. Technisch/entscheidend sind Chronos/Trident, Fraunhofer-Kostentrends sowie Rheinmetalls Defence-Case als potenzielle Nachfragemotor. Kursziel 3–5 € bei steigenden Umsätzen wird genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ITM Power eingestellt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 617 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cummins Inc., NEL ASA und Co.

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,28 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +3,94 %. Plug Power notiert im Minus, mit -1,59 %. Siemens Energy verliert -1,43 %

ITM Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.