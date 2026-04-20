BARCLAYS stuft COMMERZBANK AG auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Commerzbank von 36 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. In Deutschland präferiert Flora Bocahut nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Der Vorstoß der Unicredit sichere Commerzbank-Aktien ab. Der Kurs liege gerade so eben über dem Gebotspreis der Italiener und weitere Käufe könnten für Auftrieb sorgen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 35,74EUR auf Tradegate (20. April 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Flora Bocahut
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Flora Bocahut
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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