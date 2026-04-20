Heidelberg Materials übernimmt Mehrheit an türkischer Akcansa
- Heidelberg erhöht Anteil an Akcansa auf 79,44 Prozent
- Kauf von 39,72 Prozentanteil von Sabanci bestätigt
- Präsenz in Marmara stärken und Synergien heben
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials wird Mehrheitseigner des türkischen Zement- und Baustoffherstellers Akcansa. Heidelberg Materials habe dem Kauf eines Anteils von 39,72 Prozent an Akcansa vom türkischen Konzern Sabanci zugestimmt, teilte der Dax-Konzern am Montag in Heidelberg mit. Damit erhöhe sich die Beteiligung auf 79,44 Prozent. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Durch die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung will das Management die Präsenz in der wachstumsstarken türkischen Marmara-Region deutlich stärken. Hierdurch könnten erhebliche operative, kommerzielle und logistische Synergien erschlossen werden, heißt es weiter.
Akcansa betreibt laut Mitteilung drei Zementwerke, 26 Transportbetonwerke, fünf Steinbrüche für Zuschlagstoffe und fünf Zementterminals an fünf Häfen in den wachstumsstarken Regionen Marmara, Ägäis und am Schwarzen Meer./err/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 191,6 auf Tradegate (20. April 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +4,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 33,96 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +17,83 %/+49,25 % bedeutet.
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Korrekt, so habe ich das auch wahrgenommen. Einige werden weiter von Rheinmetall in Heidelberg umschichten, sollte sich das mit den Verhandlungen konkretisieren. Leider sind solche Versuche bisher nicht von Erfolg gekrönt gewesen.
Klarer Trendbruch.
Am 25.02.2026 hat René Aldach (Vorstand Heidelberg Materials) 175 Aktien, zu einem Kurs von 195,07 EUR gekauft.
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Quelle: Heidelberg Materials Insidertrades