Heidelberg Materials übernimmt Mehrheit an türkischer Akcansa

Akcansa betreibt laut Mitteilung drei Zementwerke, 26 Transportbetonwerke, fünf Steinbrüche für Zuschlagstoffe und fünf Zementterminals an fünf Häfen in den wachstumsstarken Regionen Marmara, Ägäis und am Schwarzen Meer./err/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 191,6 auf Tradegate (20. April 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +4,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 33,96 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +17,83 %/+49,25 % bedeutet.