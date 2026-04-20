BARCLAYS stuft UBS AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die UBS von 33 auf 34 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. In der Schweiz setzt Flora Bocahut vor allem auf die neu empfohlenen Aktien von Julius Bär, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Aber auch bei der UBS habe sich das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken gebessert. Die Expertin ist recht optimistisch hinsichtlich der Kapitalanforderungen, die vermutlich am 22. April festgelegt würden. Zudem seien die Risiken für die Integration der Credit Suisse gesunken. Obendrein sei die Bewertung der Aktien nach dem Rückschlag weniger ambitioniert./ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 36,89EUR auf Lang & Schwarz (20. April 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Flora Bocahut

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 33

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

