    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsAAVE / USD CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu AAVE / USD

    292 Millionen gestohlen

    957 Aufrufe 957 0 Kommentare 0 Kommentare

    Größter Krypto-Hack des Jahres – 13 Milliarden Dollar Abflüsse nach DeFi-Angriff

    Ein massiver Krypto-Hack erschüttert das DeFi-System und löst eine Welle panischer Kapitalabzüge in zweistelliger Milliardenhöhe aus.

    Für Sie zusammengefasst
    292 Millionen gestohlen - Größter Krypto-Hack des Jahres – 13 Milliarden Dollar Abflüsse nach DeFi-Angriff
    Foto: Dall-E

    Die Kryptobranche steht unter Schock. Rund 292 Millionen US-Dollar wurden bei einem Angriff auf das DeFi-Projekt Kelp gestohlen und hat am Wochenende zu einer Welle von Kapitalabflüssen geführt. Über 13 Milliarden US-Dollar wurden anschließend aus DeFi-Systemen abgezogen.

    Ein einzelner Schwachpunkt mit systemischen Folgen

    Um zu verstehen, was passiert ist, hilft ein vereinfachter Blick auf das System. DeFi-Plattformen wie Aave funktionieren ähnlich wie Banken, nur ohne zentrale Kontrolle. Nutzer können Kryptowährungen einzahlen, Zinsen verdienen oder sich Geld leihen, wenn sie Sicherheiten hinterlegen.

    Im aktuellen Fall nutzten die Angreifer genau das aus. Beim Projekt Kelp existiert ein Token namens "rsETH", der eigentlich durch echte Kryptowährungen gedeckt sein sollte. Doch offenbar gelang es den Hackern, große Mengen dieses Tokens zu erstellen, ohne dass echte Werte dahinterstanden.

    Sie nutzten die künstlich erzeugten Token als Sicherheit und hinterlegten sie auf Kreditplattformen, vor allem bei Aave. Im Gegenzug liehen sie sich echte Kryptowährungen wie Ethereum – und zogen diese anschließend ab.

    Auf diese Weise konnten die Angreifer Vermögenswerte im Gesamtwert von rund 292 Millionen US-Dollar aus dem System abziehen.

    Anleger ziehen 13 Milliarden US-Dollar ab

    Diese Unsicherheit löste eine Kettenreaktion aus. Immer mehr Nutzer begannen, ihr Geld vorsichtshalber abzuziehen, aus Angst, ebenfalls betroffen zu sein. Innerhalb von 48 Stunden verschwanden so über 13 Milliarden Dollar aus dem DeFi-System. Allein bei Aave gingen Einlagen in Höhe von mehr als 8 Milliarden Dollar verloren.

    Am Kryptomarkt verlor der AAVE-Token rund 2,5 Prozent, während andere große DeFi-Token wie UNI oder LINK nur geringfügig nachgaben.

    Schlechtestes Jahr für Hacks

    Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Sicherheitsproblemen ein. Erst wenige Wochen zuvor wurde das auf Solana basierende Protokoll Drift um rund 285 Millionen US-Dollar erleichtert. Brancheninsider sprechen bereits vom "schlechtesten Jahr für DeFi-Hacks".

    Kritiker sehen im Kelp-Vorfall ein grundlegendes Problem: die zunehmende Vernetzung von Protokollen. Fehler in einer einzelnen Komponente können sich schnell durch das gesamte System ausbreiten. Besonders riskant seien nicht-isolierte Kreditmodelle, bei denen Vermögenswerte übergreifend als Sicherheiten dienen.

    Ist DeFi tot?

    In der Krypto-Community hat der Angriff eine hitzige Debatte ausgelöst. Einige Stimmen sprechen drastisch von einem möglichen Ende der DeFi-Ära. Hintergrund ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Krise ausbreitete – von einer einzelnen Bridge-Schwachstelle hin zu systemweiten Liquiditätsproblemen.

    Tipp aus der RedaktionDiese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. 

     *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    292 Millionen gestohlen Größter Krypto-Hack des Jahres – 13 Milliarden Dollar Abflüsse nach DeFi-Angriff Ein massiver Krypto-Hack erschüttert das DeFi-System und löst eine Welle panischer Kapitalabzüge in zweistelliger Milliardenhöhe aus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     