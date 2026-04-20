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    Präsentation zum Kapitalmarkttag der Geschäftsbereiche International und Recycling von Sibanye-Stillwater

    Präsentation zum Kapitalmarkttag der Geschäftsbereiche International und Recycling von Sibanye-Stillwater
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Johannesburg, 20. April 2026: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) teilt den Aktionären mit, dass die Gruppe die Präsentation zum Kapitalmarkttag für ihre internationalen und ihre Recycling-Aktivitäten am 20. April 2026 um 08:00 Uhr (CAT) / 09:00 Uhr (EEST/Finnland) / 06:00 Uhr (GMT) / 02:00 Uhr (EST) / 00:00 Uhr (MST) auf ihrer Website veröffentlichen wird.

     

    Interessengruppen werden darauf hingewiesen, dass die Präsentation neue Informationen enthält, darunter Kosten-, Kapital- und Produktionsprognosen für die internationalen und Recycling-Aktivitäten der Gruppe, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden und unter http://www.sibanyestillwater.com/news-investors/presentations/ verfügbar sein werden.

     

    Ende.

     

    Über Sibanye-Stillwater

     

    Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Die Gruppe hat sich zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau ihrer Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

     

    Ansprechpartner für Investor Relations:

    E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

    James Wellsted

    Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs

    Tel.: +27 (0) 83 453 4014

    Website: www.sibanyestillwater.com

     

    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater 

    Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

    YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos 

    X: https://twitter.com/SIBSTILL 

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

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    Präsentation zum Kapitalmarkttag der Geschäftsbereiche International und Recycling von Sibanye-Stillwater Johannesburg, 20. April 2026: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) teilt den Aktionären mit, dass die Gruppe die Präsentation zum Kapitalmarkttag für ihre internationalen und ihre Recycling-Aktivitäten am 20. April 2026 um 08:00 Uhr …
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