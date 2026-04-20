JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Sperrungen von Luftraum und Kerosinnachschub sorgten 2026 für schwierige Voraussetzungen, schrieb Graham Hunt am Sonntag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 5. Mai. Bisher sieht er jedoch kaum Belastungen für Fraport./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,17 % und einem Kurs von 74,75EUR auf Tradegate (20. April 2026, 08:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00 € , was eine Steigerung von +25,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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